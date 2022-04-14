شكرا لقرائتكم خبر عن ما سبب الفجوات بين الأسنان؟ تعرف على العلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الابتسامات مع أسنان بيضاء متباعدة بشكل متساوٍ ومحاذاة على قوس الأسنان جميلة المظهر، حيث إن الابتسامة الجميلة تمنح الناس مزيدًا من الثقة ويمكن أن تساهم في النجاح في الحياة الشخصية والمهنية للأفراد.

ولكن ماذا لو وجدت فجوة بين الأسنان؟ يبدو هذا مزعجًا ويسبب أيضًا الكثير من المتاعب أثناء تناول الطعام.

فجوة بين الأسنان

تشير الدراسات إلى أن الفجوات غير العادية بين الأسنان، خاصة في الجزء الأمامي من الأسنان، وفقا لموقع " onlymyhealth" تعتبر واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا في طب الأسنان، يمكن تشخيص ذلك عندما يكون لدى المريض فجوة أكبر من 0.5 مم بين الأسطح القريبة من القاطعين المركزيين.

هذه الفجوات تخلق مشاكل جمالية ومشاكل صوتية إذا كانت موجودة في المنطقة الأمامية، عندما توجد الفجوات في المنطقة الخلفية من تجويف الفم، فقد تساهم في تقدم أسرع لمرض اللثة بسبب انحشار الطعام بين الأسنان.

ما الذي يسبب الفجوات بين الأسنان؟

العوامل المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى وجود فجوات بين أسنانك هي:

النمو الطبيعي - الفجوة بين الأسنان الأمامية طبيعية تمامًا في معظم الأوقات، توجد بشكل شائع عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 8 سنوات ، وعادة ما تغلق مع تقدمهم في السن.

التهاب اللثة (أمراض اللثة) - تشير أمراض اللثة إلى التهابات اللثة التي تتلف الأنسجة والعظام التي تدعم أسنانك، وهذا يسبب مزيد من الفجوات بين الأسنان. تشمل أعراض التهابات اللثة تورم اللثة والنزيف والألم أثناء المضغ وتخلخل الأسنان وتشوه لون الأسنان.

حجم أسنانك وشكلها وموضعها غير الطبيعي - تكون أسنان بعض الأشخاص ذات حجم أو شكل أو موضع غير عادي مع وجود مسافات بينها. إذا لم تكن أسنانك في الوضع الطبيعي ، فقد يتسبب ذلك في انحراف الأسنان عن بعضها ، مما يؤدي إلى حدوث فجوات بين الأسنان.

أسنان زائدة في فمك - غالبًا ما تتشكل فجوات بين الأسنان إذا لم تسقط الأسنان الزائدة أو أسنان الطفل. سبب آخر للثغرات يمكن أن يكون الخراجات واللجام الكبير.

العادات السيئة - العادات السيئة مثل قضم شفتك السفلى أو مص إصبعك أو أي شيء يضغط على أسنانك الأمامية يمكن أن يؤدي إلى فجوات بين الأسنان. يمكن أن تكون الفجوة بين الأسنان ناتجة أيضًا عن قيام شخص ما بوضع ثقب في لسانه بين أسنانه الأمامية العلوية ، مما يتسبب في تكون فُرْجَة.

كيف يمكن علاج الفجوات بين الأسنان؟

يختلف علاج بشكل كبير اعتمادًا على السبب الكامن وراءه، يعتبر معظم الناس أن الفجوات مشكلة تجميلية إلا إذا كانت تسبب مشكلة خطيرة مثل أمراض اللثة. تشمل بعض العلاجات:

الأقواس؟

الأقواس عبارة عن أسلاك ودعامات تضغط على الأسنان لتحريكها معًا إلى وضعها المعتاد، هى العلاج الأكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة ، اكتسبت الأقواس غير المرئية أو القابلة للإزالة شعبية. قشور الأسنان هي أيضًا خيار آخر لملء الفجوات لتحسين الأسنان.

هل يمكن الاستعانة بالجراحة؟

في حالات الانبساط الحاد، قد يوصي الأطباء بإجراء عملية جراحية قبل علاج تقويم الأسنان ، خاصة إذا كانت الحالة ناتجة عن لجام كبير أو منخفض أو كيس. لا تضمن الجراحة سد الفجوة ، وقد تكون هناك حاجة إلى علاجات أخرى لعلاج الفرجار تمامًا.

متى يمكن استخدام المضادات حيوية؟

تشمل بعض العلاجات الأقل توغلاً المضادات الحيوية، يمكن أن يكون ذلك على شكل غسول للفم أو جل، يساعد التقشير أيضًا على إزالة البكتيريا من أسنانك ولثتك، في حالات الأطفال، غالبًا ما تُغلق الفجوة من تلقاء نفسها مع تقدمهم في السن، يوصى باستشارة طبيب الأسنان وتقييم أسنانك.

كيفية الوقاية؟

في حين أن هناك العديد من العلاجات المتاحة، فإنه يوصى بتقليل خطر حدوث فجوة في المقام الأول، تتضمن بعض طرق الوقاية ما يلي: