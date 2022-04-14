شكرا لقرائتكم خبر عن لو فرحك فى العيد.. نصائح للعروس لإنقاص الوزن قبل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثيرون بزفافهم فى عيد الفطر المبارك، والتخطيط لحفل الزفاف ليس بالمهمة السهلة، من قائمة التسوق التي لا تنتهي، يصبح الجدول اليومي بأكمله ممتلئاً مع اقتراب موعد الزفاف، ويحدث الأرق وتوقيت الوجبات غير المنتظم وعادات الأكل غير الصحية مما يؤثر في النهاية على الجلد والجسم، فى هذا التقرير نقدم نصائح للحفاظ على وزن صحى ومظهر رائع لحفل زفافك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

نصائح للعروس لإنقاص الوزن قبل الزفاف ترطيب الجسم وشرب الماء..

لا تنسى شرب كمية كافية من الماء إذا كنت تخرجين من المنزل أكثر من مرتين في اليوم، فاحملى زجاجة من الماء لتحافظى على رطوبتك، يقلل الماء من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية ويمنعك أيضًا من الإفراط في تناول الطعام.

الحد من تناول السكر والملح..

حاولي التقليل من تناول السكر والملح الزائد قبل أسابيع من الزفاف، يؤدي الملح إلى احتباس الماء في الجسم ويحتوي السكر على سعرات حرارية فارغة تساهم في إنقاص الوزن.

النوم في الوقت المحدد

يمكن أن يساهم الأرق وساعات النوم غير المنتظمة في تراكم الدهون الحشوية (دهون البطن) لمنع ذلك ، حاولى النوم في الوقت المحدد وتأكدى من حصولك على 7 إلى 8 ساعات من النوم بانتظام، يمكن أن تؤدي عادات النوم غير المنتظمة أيضًا إلى الهالات السوداء والتعب.

أكل الفاكهة والخضار..

تأكدي من تناول فاكهة واحدة على الأقل في اليوم، وأفضل وقت لتناول الفاكهة في الصباح، وحاولي أيضًا تضمين الخضار الصحي في نظامك الغذائي، الفواكه والخضراوات مليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية.

يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

وجبة خفيفة من العناصر الصحية..

عندما تذهبين للتسوق، احزمي بعض الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه يمكن أن يمنعك تناول وجبات خفيفة من الأطعمة الصحية من تناول الطعام بالخارج وتقليل تناول الأطعمة الدهنية، كما أنه سيقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ويبقيك ممتلئة لفترة أطول.