شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور النظام الغذائى النباتى فى خفض خطر الإصابة بالسكر من النوع 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتبطت العديد من الدراسات بأهمية النظام الغذائى النباتي وارتباطه مع وزن صحي، وتقليل مخاطر الإصابة بالالتهابات وأمراض القلب، ونشرت دراسة جديدة فى مجلة الرابطة الأوروبية لدراسة داء السكري كشفت أن اتباع نظام غذائي نباتي كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

داء السكري من النوع 2 وفقا لموقع "healthline" هو اضطراب مزمن في نمط الحياة يتميز بالارتفاع المفاجئ لمستويات السكر في الدم.

عندما يأكل المرء الطعام ، يتحول إلى سكر في مجرى الدم. ثم يطلق البنكرياس هرمونًا يعرف باسم الأنسولين والذي يحول السكر إلى جلوكوز ليتم امتصاصه بواسطة الخلايا في شكل طاقة. ومع ذلك ، عندما يأكل المرء الكثير من السكر أو الكربوهيدرات البسيطة والمكررة ، يبدأ الطعام في التحلل إلى السكر بسرعة وبالتالي زيادة إنتاج الأنسولين. وبالتالي، يمكن للمرء أن يصبح مقاومًا للأنسولين وقد تبدأ مستويات السكر في الدم في الارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

إذا تُرك مرض السكري من النوع 2 دون علاج ، فقد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الكلى والعمى وتلف الجهاز العصبي، ويقول الخبراء إن النظام الغذائي السيئ وقلة التمارين والسمنة هي العوامل الرئيسية المساهمة في مرض السكري من النوع الثاني. على الرغم من عدم وجود علاج لمرض السكري من النوع 2 ، يقول الخبراء إنه يمكن إدارته من خلال الاعتماد على نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ، وممارسة التمارين الرياضية وفقدان الوزن.

ما هي الفوائد الصحية لنظام غذائي نباتي؟

على صعيد الفوائد الصحية ، فإن الالتزام بنظام غذائي نباتي - إلى جانب كونه صديقًا لمرض السكري - يؤدى إلى ما يلي:

صحة قلب أفضل

انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إدارة أفضل لمستويات الكوليسترول

فقدان الوزن

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان

يقلل من آلام التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي التحول إلى نباتي إلى الحد من الوصول إلى فيتامين ب 12 ؛ في هذه الحالة يمكن للشخص أن يحاول استخدام مكملات من العناصر الغذائية الأساسية للقيام بهذه الحيلة.