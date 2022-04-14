شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. علامات قد تشير إلى الإصابة بالسرطان لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من الضروري تشخيص مرض السرطان في الوقت المناسب لأنه مفتاح العلاج، وأعراض السرطان تختلف باختلاف أشكالها اعتمادًا على مكان تكوّن الورم. ومع ذلك، هناك بعض العلامات الرئيسية التي تشير إلى أن معظم المرضى، وخاصة النساء، ينتهي بهم الأمر بالتجاهل. لذا من المهم معرفة علامات السرطان للنساء التي لا يجب تجاهلها أبدًا وفقا لموقع "timesnews..

التغييرات في عادات الأمعاء:

نادرًا ما يعتبر التغيير في عادات الأمعاء من أعراض السرطان. سواء كان ذلك انتفاخًا أو إمساكًا أو إسهالًا أو شعورًا بعدم اكتمال التفريغ - كل هذا يمكن أن يشير إلى عدد من المشاكل الصحية وحتى سرطان القولون، يمكن لبعض النساء أن يخلطوا بين ذلك نتيجة للتغيرات في دورات الطمث بينما في الحقيقة يمكن أن يكونوا شيئًا أسوأ. إذا استمرت الأعراض في الظهور ، استشر الطبيب في أسرع وقت ممكن.

الانتفاخ: أعراض سرطان المبيض يمكن أن تكون غامضة ويسهل التغاضي عنها. يمكن لشيء شائع ومتكرر مثل الانتفاخ أيضًا أن يكون علامة تحذير لهذا المرض. إذا لاحظت ضغطًا من أسفل بطنك إلى القفص الصدري لأكثر من أسبوعين ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان المبيض. يمكن أن تكون زيادة الوزن غير المقصودة عرضًا أيضًا، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب على سبيل الأولوية.

نزيف مهبلي غير طبيعى :

النزيف المهبلي بعد سن اليأس، بين فترات الحيض الغزير والمطول، كلها أشكال من النزيف المهبلي غير الطبيعي. ترتبط هذه بشكل كبير بالأورام الحميدة التي يمكن علاجها - لكنها تتطلب عناية طبية عاجلة.

نتوء في العنق:

تشير عدة دراسات إلى ذلك سرطان الغدة الدرقية وهو أحد أسرع أشكال السرطان انتشارًا بين النساء - ولا ننسى أن هذا المرض ينتشر أكثر بثلاث مرات بين النساء مقارنة بالرجال. يظهر سرطان الغدة الدرقية على شكل كتل ونتوءات على غدة على شكل فراشة تقع على الجانب الأمامي من الرقبة. على الرغم من أن 90 في المائة من سرطانات الغدة الدرقية حميدة ، إلا أن المرض يمكن أن يتطور إلى شيء خطير بمرور الوقت.

فقدان غير مفسر للوزن:

قد يشعر المرء أن فقدان الوزن دون الحاجة إلى المحاولة هو ضربة حظ سعيدة. للأسف ، قد يكون هذا أيضًا غير طبيعي بسبب سرطان الكبد أو القولون أو اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو سرطان القولون أو البنكرياس. إذا كنت تلاحظ انخفاض وزنك دون الخوض في نظام جديد أو تمرين ، فأبلغ طبيبك بذلك على سبيل الأولوية.