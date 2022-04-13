شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يربطون بين عدوى كورونا وأعراض تظهر على العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربط الخبراء والباحثون العديد من أعراض العين بعدوى فيروس كورونا، ومع ظهور متغيرات جديدة واحتمال حدوث مزيد من التطور للفيروس، من الضروري فهم جميع علامات وأعراض فيروس كورونا المتعلقة بالعيون، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض كورونا على العين. ألم العيون..

وفقًا لتقرير نُشر في BMJ Open Ophthalmology من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة أنجليا روسكين بالمملكة المتحدة، فإن التهاب العيون هو أهم أعراض العين لكورونا.

ووجدت الدراسة التي أجريت على 83 مشاركًا أن: "أهم أعراض العين التي يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من كورونا كانت التهاب العين.

وهناك أعراض أخرى مرتبطة بأنواع أخرى من التهاب الملتحمة ، مثل الإفرازات المخاطية والعدوى البكتيرية. "

ووجدت الدراسة أعراضًا أخرى للعين كانت رهاب الضوء وحكة في العين.

كما أن تكرار التهاب العيون كان أعلى بشكل ملحوظ خلال حالة كورونا ولم تكن هناك فروق بين الذكور والإناث.

جفاف العين..

ربط العديد من الخبراء بين كورونا وجفاف العين مثل ACE2 أو الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 الذي يرتبط به الفيروس التاجي ويدخل الخلايا الموجود أيضًا في خلايا الملتحمة والغطاء الغشائي للعين وداخل الجفن. يؤكد حدوث جفاف العين لدى العديد من مرضى كورونا هذه النظرية.

ويلقي العديد من خبراء الصحة الآخرين باللوم على نمط حياة كورونا باعتباره سببًا وراء جفاف العين.

الاستخدام المطول للأقنعة هو سبب جفاف العين عندما لا يتم ارتداء الأقنعة بشكل صحيح، يؤثر الهواء المنطلق على محتوى الرطوبة في العين، وبالتالي يجففها.

تغيير آخر في نمط الحياة هو التعرض لزيادة وقت الشاشة. بسبب كورونا ، تعمل المدارس والمكاتب في وضع العمل من المنزل ، مما أدى إلى تغيير توازن الحياة العملية للأفراد كثيرًا. يقضي الناس ساعات أكثر في الداخل في تصفح أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة بدلاً من الخروج.

العين الوردية..

وقالت منظمة الصحة العالمية إن العين الوردية أو التهاب الملتحمة من الأعراض المحتملة لفيروس كورونا.

وفقًا لدراسة بحثية ، فإن "أسطح العين لها في الواقع مدارية رائعة لفيروسات الجهاز التنفسي وقد تم العثور على الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا في الدموع."

وبحسب دراسة أخرى في بعض الحالات ، قد يظهر التهاب الملتحمة على أنه العلامة والأعراض الوحيدة لكورونا، وقد لا يعاني هؤلاء المرضى من الحمى أو التعب أو أعراض الجهاز التنفسي.