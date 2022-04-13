شكرا لقرائتكم خبر عن البرتقال أم الليمون.. أيهما يحتوي على فيتامينات أكثر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الليمون والبرتقال كلاهما من ثمار الحمضيات ولديهم صفات غذائية متشابهة إلى حد ما، وفيتامين سي هو أحد أهم العناصر الأساسية لكليهما، ولكن هل يحتوي البرتقال أم الليمون على نسبة أكبر من فيتامين سي ؟.. هذا ما نتعرف على إجابته فى السطور التالية، بحسب موقع "health".

فيما يلي بعض الاختلافات الرئيسية في محتواها الغذائي:

-يحتوي البرتقال على نسبة عالية من السكر ويحتوي على سعرات حرارية وكربوهيدرات أكثر مقارنة بالليمون، وكلاهما يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين والدهون.

- وكما يوحي حجمها، فإن حجم الليمون الأصغر يزن حوالي 58 جرامًا، بينما يزن البرتقال متوسط ​​الحجم حوالي 131 جرامًا.

-على الرغم من أن طعم الليمون حامض مقارنة بالبرتقال، إلا أن هذا الاختلاف في الطعم يتحدد على أساس حموضة الفاكهة، حيث تتراوح حموضة الليمون بين 5 إلى 7 % ، بينما تتراوح حموضة البرتقال بنسبة 1 % ؛ ومن ثم فإن الليمون يعتبر حامضيًا مقارنة بالبرتقال ، كما أن فاكهة البرتقال مليئة بشكل استثنائي بالعديد من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين أ ، هـ ، وفيتامينات ب المختلفة مثل ب 1 ، ب 2 ، ب 3 وكذلك ب 5 وفيتامين سي على العكس من ذلك ، يحتوي الليمون على فيتامين ب 6 فقط و فيتامين سي.

البرتقال أم الليمون: أيهما أغنى بفيتامين سي؟

يحتوي البرتقال والليمون أيضًا على كميات متشابهة من فيتامين سي، ومع ذلك، فإن محتوى فيتامين سي في البرتقال أعلى قليلاً من الليمون.

ولكن يوجد فيتامين سي في قشر البرتقال الحمضي أكثر من الليمون على العكس من ذلك، فإن محتوى فيتامين سي في عصير الليمون الخام أعلى من محتوى البرتقال.

وبالتالي ، سواء كانت برتقالة أو ليمونًا ، يمكنك تناول أي منهما للحصول على دفعة من فيتامين سي.

فقط لا تنسَ تضمين قشرتها في طعامك للحصول على جرعة إضافية من فيتامين سي يمكنك إضافة قشرتها إلى المشروبات وحتى الكعك واستمتع برائحة منعشة.