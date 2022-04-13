الصحة العالمية تكشف عن “خبر سار” بشأن كورونا.. ولكن الحذر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 4:19 مساءً

لايزال شبح “فيروس كورونا” يحاوطنا من كل اتجاه منذ عام 2020 بالرغم من انتاج اللقاحات الخاصه به، ووصول بعض البلدان الى الجرعة الرابعة ولكن خوف البشرية من كورونا لم ينتهي، وخصوصاً بعد متحور اوميكرون.

ولكن ارسلت منظمة الصحة العالمية في تصريحاتها الاخيرة القليل من الامل الى قلوب الجميع بحيث افادت إن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعد فيه تقليل مستويات المراقبة والاختبارات.

وذكرت الصحة العالمية في أحدث تقرير أسبوعي لها عن جائحة كورونا، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18 بالمئة، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

وقالت الصحة العالمية إن هذه الانخفاضات “يجب تفسيرها بحذر”، لأن الكثير من الدول التي شهدت انحساراً في تفشي الفيروس غيرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.

وتتراجع الإصابات والوفيات الجديدة في العالم، بينها منطقة غربي المحيط الهادئ، حيث تسببت موجة الإصابات في اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة بالصين، كما وقالت المنظمة إنها تراقب عدة متحورات لفيروس أوميكرون.