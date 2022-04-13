5 أنواع من الأطعمة تخلصك من الانتفاخ في لمح البصر

بيروت - نادين محمد -

تعد النساء أكثر عرضة للانتفاخ من الرجال على الرغم من أن الانتفاخ أمر طبيعي، إلا أنه شعور مزعج لها ولحسن الحظ، هناك بعض العلاجات المنزلية السهلة لتقليل الانتفاخ وطرد المياه الزائدة، والمساعدة في الهضم وتقليل احتباس الماء. إليك مجموعة من الأطعمة التي تساعد على التخلص من الانتفاخ في شهر رمضان.

1-تناولي المزيد من الألياف

تساعد الألياف في الانتفاخ في الحالات التي يكون فيها السبب هو سوء الهضم. والسبب في ذلك أن القليل من الألياف يمكن أن يسبب الإمساك مما يؤدي إلى الانتفاخ. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الألياف بسرعة كبيرة يمكن أن يكون له تأثير معاكس، ويؤدي في الواقع إلى الانتفاخ والغازات.

وتعد أكثر الأطعمة غنى بالألياف البروكلي والعدس والأفوكادو والتوت والكمثرى ودقيق الشوفان.

2-الأطعمة الغنية بالبريبايوتكس والبروبيوتيك

ترفع البريبايوتكس والبروبيوتيك مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء، مما يساعد على الهضم.

وتعد أغنى الأطعمة بالبروبايوتيك الزبادي غير المبستر والموز والبصل والثوم الخام والهليون والشوكولاتة الداكنة ومخلل الملفوف والكومبوتشا.

3- الأطعمة المدرة للبول

تتخلص الأطعمة المدرة للبول من السوائل غير المرغوب فيها في الجسم عن طريق زيادة إنتاج البول.

مثل الليمون وخل التفاح والكرفس والشوفان والزنجبيل وعصير التوت البري والباذنجان والطماطم والخيار والبطيخ

4- الأطعمة المضادة للمغنيسيوم وللبوتاسيوم

يخفف المغنيسيوم الانتفاخ الناجم عن الإمساك أو عسر الهضم من خلال تحييد حمض المعدة وإرخاء العضلات في جدران الأمعاء.

وتعد أغنى الأطعمة بالمغنسيوم الخضروات الورقية مثل السبانخ والسلق، ولكن أيضاً الموز والتين والشوكولاتة الداكنة واللوز والأفوكادو والفاصوليا السوداء وبذور اليقطين.

على الجانب الآخر بجانب المغنسيوم يساعد البوتاسيوم على تخليص الكلى من الصوديوم الزائد وتقليل الانتفاخ، ويمكن تناول الأطعمة مثل الموز، الأفوكادو، البطاطا الحلوة، السبانخ، السلمون، القرع، الرمان، الفاصوليا البيضاء.

5- الأطعمة المضادة للالتهابات

تقلل الأطعمة المضادة للالتهابات الانتفاخ عن طريق تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي الناجم عن السموم مثل السكر والحبوب المصنعة واللحوم ولحسن الحظ، هناك العديد من الأطعمة التي تقاوم الالتهاب .

مثل الخضروات الورقية الخضراء، والكرفس، والبنجر، والبروكلي، والتوت، والأناناس، والسلمون، والجوز، وبذور الشيا، وزيت جوز الهند.

مشروبات تقلل من شعور الانتفاخ

بجانب الأطعمة السابقة يمكن لبعض المشروبات أن تساعد على تقليل شعور الانتفاخ، ولعل أبرزها النعناع فهو يساعد على الهضم وتقليل الانتفاخ، ويمكن تناول خل التفاح (1-2 ملعقة كبيرة)؛ للمساعدة على الهضم.

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