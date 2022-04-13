شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تستغل رمضان وتتخلص من وزنك الزائد؟..النظام النباتي الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد، إذا عليك قراءة هذا التقرير لأنه يساهم بشكل كبير في مساعدتك للحصول علي ما ترغب به، وهو التخلص من الوزن الزائد، وذلك وفقا لموقع " لايف ساينس ".

أكد التقرير علي ضرورة اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن الزائد، فقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم، والأنظمة الغذائية الأخرى.

وأكد التقرير، أن التخلص من الوزن الزائد باتباع النظام الغذائية النباتي يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والإصابة بمرض السكر.

فإذا قررت أن تتبع النظام الغذائية النباتي الهادف للتخلص من الوزن الزائد، فعليك القيام بهذه النصائح، ومنها:

-عليك تناول البروتين النباتي أثناء اتباع لهذه الحمية الغذائية النباتية، وذلك حتي لا يتعرض الجسم لأي مضاعفات صحية، وضعف في العضلات، أو حدوث مشاكل في الصحة العامة، كما أنه يساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالشبع، ولذا فانت لا تتناول كميات كبير من الماء، ولذا يمكنك تناول المكسرات والفول.

-أكثر من تناول الألياف، فهي الكربوهيدرات المعقدة التي لا يمكننا هضمها بسهولة، وبالتالي تتغذى الميكروبات الموجودة في الأمعاء على الألياف من أجل النمو والبقاء على قيد الحياة.، كما أنها تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

-ابتعد عن السكريات، وأكثر من تناول الأطعمة الصحية النباتية.