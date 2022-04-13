علماء يكتشفون "دائرة دماغية" تعزز مهارات الرياضيات لدى الأطفال

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القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء دائرة دماغية تعزز مهارات الرياضيات لدى الأطفال ويمكن حتى استهدافها لتحسين التعلم، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقوم الدائرة الدماغية بتشغيل منطقة بالقرب من مؤخرة الرأس تُعرف باسم IPS (التلم داخل الجداري)، والتي تشارك في معالجة الأرقام، وترتبط بالحُصين حيث يتم تخزين الذكريات فى المخ.

قبل أن يتعلم الأطفال الجمع والطرح، يجب أن يتعلموا أي رمز تجريدي، مثل "4" أو "6" ، يمثل الكمية، وهي مهارة تُعرف أيضًا باسم "إحساس العدد".يعرف الخبراء أن IPS تلعب دورًا في معالجة الأرقام، لكن الدوائر المشاركة في تعلم معنى الرقم ظلت لغزا حتى الآن.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور هيسانج تشانج، من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا: "يعتمد تطوير المهارات الرياضية على الإحساس بالأرقام ، والقدرة على التمييز بين الكميات.

وأضاف "لقد كان برنامجنا التدريبي المتكامل لإحساس الأرقام فعالاً في الأطفال عبر مجموعة واسعة من القدرات الرياضية، بما في ذلك الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم."

نحدد الدوائر الحصينية والجدارية التي تتنبأ بالاختلافات الفردية في مكاسب التعلم.

تحدد الدراسة، التي نُشرت في مجلة JNeurosci، دائرة دماغية جديدة تنبئ باكتساب مهارات الإحساس بالأرقام التأسيسية وتحدد هدفًا قويًا للتدخلات الفعالة ومراقبة الاستجابة للتدريب المعرفي.

درس الباحثون النشاط المتزامن بين الحُصين ومناطق الدماغ الأخرى في 96 طفلًا أمريكيًا تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات.

أظهر مسح الدماغ العلاقة بين الحُصين و IPS قبل التدريب تنبأ بقدرة الطفل على تعلم الإحساس بالأرقام.أولئك الذين لديهم نشاط أكثر تزامنًا تعلموا المزيد أثناء الدورة.

وتم تطبيقه على الأطفال الذين ينمون بشكل نموذجي والأقران الذين يعانون من صعوبات تعلم الرياضيات.

قال الدكتور تشانج: إن الإحساس بالأرقام في الطفولة المبكرة هو تنبؤ للنجاح الأكاديمي والمهني، ويعتقد أن العجز يكمن وراء ضعف مدى الحياة في القدرات الرياضية.

على الرغم من أهميتها، فإن آليات دارة الدماغ التي تدعم التعلم الحسي للأرقام لا تزال غير مفهومة جيدًا.

وقام الباحثون بتصميم برنامج تدريبي ذي دوافع نظرية لتحديد آليات دوائر الدماغ الكامنة وراء تعلم معنى الرقم التأسيسي لدى الأطفال الذكور والإناث في سن المدرسة الابتدائية.

وعزز البرنامج التدريبي الخاص بإحساس الأرقام التكاملي لمدة أربعة أسابيع بشكل تدريجي فهم العلاقات بين الأرقام الرمزية والتمثيلات غير الرمزية للكمية.

وقال الباحثون "لقد وجدنا أن برنامجنا التدريبي للحس الرقمي يحسن القدرة على التمييز الكمي الرمزي لدى الأطفال عبر مجموعة واسعة من القدرات الرياضية بما في ذلك أولئك الذين يعانون من صعوبات في التعلم."

وأضافوا"بشكل حاسم ، قوة الاتصال الوظيفي قبل التدريب بين الحُصين والتلم داخل الفص الجداري، ومناطق الدماغ المتورطة في التعلم النقابي والتمييز الكمي، على التوالي ، تنبأت بالاختلافات الفردية في تعلم معنى الرقم عبر الأطفال الذين ينمون عادةً والأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم."