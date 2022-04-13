نصائح لزيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم

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القاهرة - سامية سيد - يُعرف البروتين الموجود في الجسم والمسئول عن نقل الأكسجين من أحد أجزاء الجسم إلى آخر باسم الهيموجلوبين، وتتضمن بعض أسباب انخفاض مستويات الهيموجلوبين نقص الحديد، أو مشاكل الكبد، أو علامة على الحمل، إلخ، ووفقًا لمايو كلينك mayoclinic، فإن انخفاض نسبة الهيموجلوبين غير الصحي لدى النساء يتميز بقيمة أقل من 13 جرامًا لكل ديسيلتر ، وفي الرجال أقل من 13.5 جرامًا لكل ديسيلتر.

نصائح لتعزيز الهيموجلوبين

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم:

احصل على الحديد:

النظام الغذائي هو إحدى الطرق الأساسية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الهيموجلوبين، الحديد هو عنصر غذائي مهم يدعم حماية الهيموجلوبين، وبالتالي يساعد في زيادة مستوياته، لذلك ، فإن تلبية متطلبات الجسم من الحديد هي خطوة أساسية نحو زيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي مثل المحار والفاصوليا واللفت والبروكلي والسبانخ .

تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك:

فيتامين ب ،حمض الفوليك، يلعب دورًا مهمًا في إنتاج الهيم (الجزء الذي يحتوي على الهيموجلوبين) ويعزز نمو كرات الدم الحمراء، لذلك ، لزيادة مستويات الهيموجلوبين في الجسم ، تناول الأطعمة الغنية بحمض الفوليك مثل الملفوف والعدس ولحم البقر والكبد والتوفو وما إلى ذلك.

اعتني بامتصاص الحديد:

يمكن أن تؤدي بعض العناصر الغذائية إلى زيادة وانخفاض امتصاص الحديد في الجسم. لذلك ، من المهم توخي الحذر بشأن نظامك الغذائي عند محاولة تنظيم مستويات الحديد الصحية في الجسم. المغذيات التي تسبب نقص امتصاص الحديد هي الكالسيوم لذلك ، تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل فول الصويا ومنتجات الألبان والتين والحمضيات والجزر والمانجو والفراولة.

تناول المكملات الغذائية:

تهدف مجموعة متنوعة من المكملات الغذائية إلى زيادة مستويات الحديد في الجسم. اذهب إلى الأدوية الموصوفة أثناء اتباع نظام غذائي صحي. تجنب الوقوع في مصيدة المكملات فقط وتأكد من أنك لا تعتمد عليها فقط للحصول على مستويات الهيموجلوبين الصحية.

استشر الطبيب:

نقص الحديد ،نقص حمض الفوليك، وانخفاض مستويات الهيموجلوبين يمكن أن يكون نتيجة لمضاعفات صحية أساسية مختلفة. من أجل تجنب التقدم الضار لمثل هذه المشكلات في المستقبل ، تأكد من البقاء متيقظًا بشأن أي علامات عدم الراحة واستشر أخصائي الرعاية الصحية على الفور.