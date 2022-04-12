شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقدمك فى العمر .. 4 عادات شرب صحية من أجل أمعاء صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهرت الأبحاث الحديثة أن كبار السن الذين لديهم ميكروبيوم أكثر تنوعًا يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة ، ولديهم عمر طويل ، ولديهم قدرة تنقل أفضل بشكل عام من أولئك الذين لديهم ميكروبيوم أقل تنوعًا، في حين أن هناك العديد من الطرق لدعم ميكروبيوم أمعائك ، بما في ذلك من خلال النشاط البدني وتقليل التوتر، فإن اتباع عادات شرب صحية أمر بالغ الأهمية مع تقدمك في العمر لتعزيز إنتاج البكتيريا الصحية ودعم الميكروبيوم الصحي، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - اشرب كمية كافية من الماء يوميًا:

إن شرب كمية كافية من الماء يوميًا أمر ضروري لصحتنا العامة ويؤثر على صحة أمعائنا، الماء يزيل الفضلات والسموم من الجسم ، ولكن إذا شعرنا بالجفاف ولم نشرب ما يكفي ، يمكن أن يسبب الإمساك ويمنع التخلص من الفضلات من الجسم أيضًا.

قد تتسبب الشيخوخة في فقدان بعض الناس للإحساس بالعطش ، مما يجعل من الصعب تحمسهم لشرب الماء ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الجفاف ، يجب أن يستهلك البالغون من 8 إلى 10 أكواب يوميًا.

2 - الرايب

الرايب هو حليب مخمر غني بالبروبيوتيك وله نفس قوام الزبادي القابل للشرب، يحتوي على ثقافات حية ونشطة يمكن أن تساعد في التوازن والحفاظ على صحة الأمعاء النباتية ، وهو أمر مهم للحفاظ على الصحة والتوازن مع تقدمنا ​​في العمر

3 - قطع السكر المضاف :

أظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يسبب ضررًا لميكروبيوم الأمعاء مما يؤدي إلى أشياء مثل الالتهاب مع تقدمنا ​​في العمر ، قد يؤدي الالتهاب المزمن إلى أمراض مثل أمراض القلب والسرطان، استبدال السكر التقليدي الخاص بك ببدائل السكر .

4 - رطب قبل تناول الكافيين:

إن الترطيب الكافي مهم لحركات الأمعاء المنتظمة ومنع الإمساك ، وكلها تؤثر على صحة أمعائك على المدى الطويل، من المرجح أن يعاني كبار السن من الإمساك وبطء الحركة ، مما يعني أن الترطيب مهم بشكل خاص، في حين أن الأبحاث لا تظهر أن الكافيين سيؤدي بالضرورة إلى الجفاف ، إلا أنه قد يكون له تأثير مدر للبول خفيف، ابدأ كل يوم بتناول كوب إلى كوبين من الماء قبل القهوة أو الشاي لتستمروا عادة شرب الماء والمساعدة في صحة الأمعاء.