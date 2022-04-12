شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق إنقاص الوزن فى رمضان .. اعتمد 6 نصائح والنتيجة مبهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد الإفراط في تناول الطعام عند تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان، الأمر الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة الوزن، ويوصي الأطباء وخبراء الصحة بتجنب الأطعمة الغنية بالدهون للإفطار في رمضان، لكن من خلال إجراء بعض التعديلات البسيطة في الروتين اليومي ، يمكن لأي شخص بسهولة فقدان الوزن والحفاظ على وزن الجسم الصحي خلال شهر رمضان، فى هذا التقرير نتعرف على طرق إنقاص الوزن في رمضان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا". والنتيجة ستكون مبهرة

طرق إنقاص الوزن في رمضانالحد من تناول السكر

الامتناع عن الطعام والماء طوال اليوم يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والضعف يمكن أن يمنحك تناول السكر في المساء طاقة فورية ولكن يمكن أن يتركك تشعر بالتعب والخمول بعد فترة. السكر مرتفع أيضًا في السعرات الحرارية، والإفراط في تناوله يمكن أن يزيد وزنك عندما تفطر ، ضع في اعتبارك كمية السكر التي تتناولها.

إضافة نظام غذائي متوازن إلى نظامك الغذائي

بدلاً من الانغماس في الأطعمة السكرية والأطعمة المقلية ، اختر وجبة أكثر توازناً في نظامك الغذائي.

يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه والكربوهيدرات المعقدة أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

أضف المزيد منها إلى نظامك الغذائي للبقاء ممتلئًا ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الأطعمة الصحية منخفضة أيضًا في السعرات الحرارية وستساعد في الحفاظ على وزن صحي للجسم.

تناول الطعام ببطء

عندما تفطر في المساء، لا تسرع في تناول الطعام تمهل وتناول قضمات صغيرة واستمتع بكل لقمة.

عندما تأكل بسرعة ، لا يستطيع عقلك التعرف على وقت امتلاء معدتك ، ونتيجة لذلك ، ينتهي بك الأمر بتناول طعام أكثر من المعتاد.

إن المضغ ببطء والاستمتاع بكل قضمة يمنح الدماغ الوقت الكافي للتعرف على علامة الشبع.

قسّم وجباتك إلى أجزاء صغيرة

أثناء الإفطار لا تأكل كل الطعام دفعة واحدة تناول وجبة صغيرة عند الإفطار، ثم تناول الإفطار بعد ساعة أو ساعتين. إذا أكلت طعامك كله مرة واحدة ، فقد ينتهي بك الأمر باستهلاك سعرات حرارية أكثر من المعتاد.

تأكد أيضًا من أن الإفطار الخاص بك متوازن مع النسبة الصحيحة من الدهون والكربوهيدرات والبروتينات والخضروات.

إعادة ترطيب الجسم

للتعويض عن ساعات من الصيام، حاول شرب المزيد من الماء بعد ذلك يحتاج الشخص إلى شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا ؛ حاول تعويض ذلك في أوقات الفطار. كما أن قلة تناول الماء يمكن أن تجعلك تشعر بالجوع في نهاية اليوم. الماء ضروري أيضًا لطرد السموم من الجسم.

تحرك قليلاً

لا تخلد إلى الفراش فورًا للاستلقاء على الأريكة طوال المساء بعد الإفطار أو تناول العشاء من الأفضل التحرك قليلاً لحرق السعرات الحرارية وتجنب تراكم الدهون في منطقة البطن. يمكن أن يساعد التحرك قليلاً بعد الإفطار أيضًا على هضم الطعام ومنع الانتفاخ.