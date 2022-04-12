فوائد صحية مذهلة للجزر.. حماية للقلب وتعزيز للمناعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:23 مساءً - يعد الجزر مصدرا جيدا للعديد للعناصر الغذائية، فهو يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، والألفا كاروتين، والليوتين وهي مواد مضادة للأكسدة تعمل على التقليل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومن خلال التقرير التالي نتطرق إلى فوائد الجزر للصحة.

يحتوي الجزر على العديد من العناصر الغذائية المميزة التي تفيد الجسم وتقيه من الأمراض بالإضافة إلى قدرته على المساعدة في إنقاص الوزن وتحسين صحة الشعر، إليكم المزيد عن أفضل الفوائد للجزر.

فوائد الجزر للجسم

حماية العين من الأمراض

– يساعد الجزر على الحفاظ على صحة العينين وتقوية النظر، وهذا بفضل مضادات الأكسدة وخاصة البيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين أ مما يقلل من عدم إعتام عدسة العين.

– كما أنه يحتوي على مادة اللوتين والتي تساعد على منع التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

الوقاية من الإصابة بالسرطان

مضادات الأكسدة التي توجد في الجزر ومنها الكاروتينات والأنثوسيانين يمكنها محاربة الجذور الحرة التي تؤثر على مناعة الجسم وتصيبه بالسرطان.

حماية القلب

الجزر غني بالبوتاسيوم المفيد للقلب والذي يحافظ على ضغط الدم في مستوياته الطبيعية، بالإضافة إلى إحتوائه على الألياف التي تساعد على الحفاظ على الوزن الصحي مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض القلبية.

تعزيز المناعة

فيتامين سي الموجود في الجزر يساعد على تقوية المناعة وتعزيز بناء الأجسام المضادة التي لها دور في حماية الجهاز المناعي من التعرض للجذور الحرة التي تتسبب في الأمراض.

فوائد الجزر للقولون

– الجزر يساعد على التقليل من الإصابة بالإمساك والإسهال وهذا لأنه يحتوي على الألياف الصحية.

– التقليل من الغازات والانتفاخات التي تصيب البطن والتي تتسبب في الشعور بالألم.

– يحتوي الجزر على مادة البكتين التي تنشط وظائف الجهاز الهضمي، مما يقلل من الشعور بآلام القولون العصبي.

فوائد الجزر للتخسيس

– الجزر منخفض السعرات حيث إن كوبا من الجزر يحتوي على 50 سعر حراري فقط، وبالتالي هو مفيد لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

– الجزر يحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي له دور في تقليل تخزين الدهون بالجسم وخاصة في منطقة البطن.

– الألياف الغذائية التي توجد في الجزر يمكنها المساعدة في الشعور بالشبع، وبالتالي إنقاص الوزن بشكل سريع.

فوائد الجزر للرجال

وفق الدراسات التي ذكرها موقع webmd فإن الجزر يساعد على تحسين الصحة الإنجابية لدى الرجال، لأنه يحتوي على الكاروتينات التي لها دور في ذلك.

– التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بفضل مضادات الأكسدة.

فوائد الجزر للشعر

– تناول الجزر أو استخدام زيت الجزر له أهمية في إفادة الشعر والعناية به، حيث إنه يحفز نمو الشعر ويزيد من كثافته وقوته، حيث إنه يحتوي على فيتامين أ الهام للشعر.

– الحماية من تساقط الشعر وزيادة طوله وجعل الشعر أكثر لمعانًا، وهذا لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الموجودة في الجزر.