بيروت - نادين محمد - فوائد بلح البحر للنساء عديدة، فهومليء بالبروتينات والفيتامينات والمعادن وجميع الأحماض الأمينية الأساسية بجانب محتواه من البروتينات التي تحافظ على صحتك العامة، وتساعد في بناء العضلات، وتقوية جهاز المناعة وتقوية العظام، توفر ثلاث قطع من بلح البحر 40٪ من البروتين اليومي الذي يحتاجه الشخص العادي.

فوائد بلح البحر للنساء

منع فقر الدم

من أهم فوائد بلح البحر للنساءكونه مصدراً ممتازاً للحديد،فهو يمنعفقر الدم، والذي يمكن أن يسبب التعب والضعف خاصة وأن كثيراً من النساء، بما في ذلك حوالي نصف النساء الحوامل، لا يحصلن على ما يكفي من الحديد في نظامهن الغذائي، ويعد بلح البحر غنياً أيضاً بفيتامين ب 12 الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء .

صحة القلب

أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة القلب، وتحافظ على انتظام ضربات القلب، وتخفض ضغط الدم، وتساعد الأوعية الدموية على العمل كما ينبغي. بلح البحر غني بالأحماض الدهنية أوميجا 3 .

تخسيس الوزن

إذا كنت تحاولين إنقاص وزنك، فإن بلح البحر يمنحك العناصر الغذائية دون الكثير من السعرات الحرارية .

علاج التهاب المفاصل

بلح البحر مفيد في علاج هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، ويعد بلح البحر الأخضر مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية مثل الحديد. وقد ثبت أن بعض هذه المواد تساهم في تخفيف آلام المفاصل وتيبس المفاصل، وقد يؤدي تناول بلح البحر الأخضر المنتظم إلى تقليل احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية ومشاكل الدورة الدموية الأخرى.

صحة الجهاز العصبي

قد يساعد بلح البحر الأخضر في تحسين أداء الخلايا العصبية في جميع أنحاء الجسم، وله تأثير إيجابي على الوظائف الإدراكية.

يقلل من أعراض الربو

يمتلك بلح البحر خواصَّ مضادة للالتهابات وُجد أنها مفيدة في الحد من أعراض الربو. أظهرت دراسة أن المرضى الذين تم إعطاؤهم مستخلص بلح البحر الأحمر عانوا من انخفاض كبير في الصفير أثناء النهار.

العناية بالبشرة

المأكولات البحرية مفيدة لبشرتك؛ حيث ثبت أنها تعمل على تنشيط خلايا الجلد كما يعد بلح البحرغنياً بالزنك وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وكلاهما له خصائص مضادة للالتهابات. إلى جانب ذلك، يعتبر نقص أحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك أحد أسباب الصدفية والأكزيما، وكلاهما يمكن منعه من خلال دمج بلح البحر الأخضر في نظامك الغذائي.

المخاطر المحتملة لبلح البحر

يتجنب بعض الناس تناول المحار؛ لأنهم قلقون بشأن الزئبق. في حين أنه من الصحيح أن معظم الأسماك والمحار تحتوي على الزئبق، فإن تناول ما يصل إلى 12 جراماً أسبوعياً لا ينبغي أن يكون خطيراً على صحتك.

يمكنك أيضاً تجنب الأسماك الكبيرة مثل سمك أبو سيف التي تتراكم فيها كمية أكبر من الزئبق. يجب على النساء الحوامل اتباع إرشادات أكثر صرامة.

قد يسبب بلح البحر ردود فعل تحسسية شائعة إلى حد ما، ويمكن أن تكون مهددة للحياة. من المرجح أن يسبب المحار العديد من المشاكل، ولكن أولئك الذين يعانون من حساسية بلح البحر يجب أن يتجنبوا جميع أنواع المحار.

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