علاج منزلي لتقلصات الدورة الشهرية ونصائح وقائية

بيروت - نادين محمد - إذا كنتِ تعانين من تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة وترغبين في تخطي مسكنات الألم، فهناك عدة علاجات منزلية لتقلصات الدورة الشهرية يمكنك تجربتها.

العديد من النساء يعانين من آلام شديدة في البطن وأسفل الظهر والفخذين، مصحوبة أحياناً بصداع شديد وغثيان. لمساعدتك، في هذه المقالة، إليك بعض العلاجات المنزلية التي يمكنك استخدامها للتخفيف من الألم كلما طرقت دورتك الشهرية على الباب.

1.زيت اللافندر

يعتبر زيت اللافندر الأساسي فعالاً جداً في علاج تقلصات الدورة الشهرية؛ نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات وتسكين الآلام. استنشاق الزيت يريحك على الفور .

سوف نحتاج:

3-4قطرات من زيت اللافندر

ملعقة صغيرة أو اثنتين من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا

ما عليك القيام به

اخلطي زيت اللافندر مع زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، وضعي الخليط على أسفل البطن والظهر.

يمكنك أيضاً وضع بضع قطرات من زيت اللافندر في موزع واستنشاق أبخرته، وافعلي ذلك مرة أو مرتين يومياً.

2. زيت النعناع

يحتوي زيت النعناع على المنثول، وهو مزيل احتقان شائع وله خصائص تسكين الألم والقلق، يمكن أن تساعد الرائحة الرائعة للنعناع أيضاً في التغلب على الغثيان والصداع، وهي أعراض تقلصات الدورة الشهرية.



سوف نحتاج:

3-4قطرات من زيت النعناع

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا



ما عليك القيام به:

اخلطي زيت النعناع مع جوز الهند أو زيت الجوجوبا، وضعي هذا الخليط مباشرة على أسفل البطن والظهر، وقومي بالتدليك بلطف، وافعلي هذا مرة واحدة يومياً.

3.شاي البابونج

يشتهر البابونج بتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، ويحتوي على مركبات الفلافونويد التي تظهر خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الألم والالتهابات. يعتبر البابونج أيضاً مضاداً طبيعياً للتشنج، ويمكن أن يساعد في إرخاء عضلات الرحم .

سوف نحتاج:



كيس شاي بابونج

كوب ماء ساخن

عسل

ما عليك القيام به:

انقعي كيس شاي البابونج في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق، واتركيه ليبرد قليلاً ثم أضيفي بعض العسل.

اشربي هذا الشاي يومياً، وتناولي شاي البابونج مرتين على الأقل يومياً وقبل أسبوع من الدورة الشهرية.

الزنجبيل عنصر شائع يستخدم لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في الزنجبيل في تقليل الألم المصاحب لتقلصات الدورة الشهرية، كما أنه يساعد في علاج الغثيان وتهدئة اضطراب المعدة .

سوف نحتاج:



سم من الزنجبيل

كوب ماء ساخن

عسل

ما عليك القيام به:

ينقع الزنجبيل في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق، دعيها لتبرد قليلاً أضيفي العسل إليها، وتناولي شاي الزنجبيل 2-3 مرات يومياً.

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