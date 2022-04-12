بدائل المخبوزات الصحية للتخلص من الوزن الزائد

بيروت - نادين محمد - الأطعمة المخبوزة هي مصدر رئيسي للسكريات والدهون المضافة ، فإن الحلويات التي تعدها في المنزل يمكن أن تظل صحية وبالطبع تمنحكِ نمط أكل متوازن. هناك العشرات من المكونات لبدائل الخبز الصحية التي يمكنك تحضيرها باستخدام مكونات أقل ضررًا من المعتاد.

يعد الخبز طعام جذاب لأن المكونات مثل الدقيق والدهون والكريمات والسكر تلعب دورًا مهمًا مع ضمان حصولكِ على أفضل منتج نهائي. هذه المكونات هي السبب وراء ظهور العديد من المنتجات المخبوزة بشكل مذهل للغاية. لكن يمكنك عمل بدائل صحية لأي منتج مخبوز دون أضرار.



الدقيق الذي نستخدمه يمكن استبدال 1/3 جزء أو نصف الكمية من الدقيق المكرر بالقمح الكامل أو دقيق الحبوب الكاملة من اختياركِ. قومي بزيادة كمية دقيق الحبوب الكاملة تدريجيًا. يمكن أن يعمل هذا بشكل جيد مع الكعك والكب كيك والكعك والبسكويت وما إلى ذلك.

يجب استخدام دقيق الشعير ودقيق الفاصوليا ودقيق الكينوا ودقيق الشوفان وما إلى ذلك جزئيًا مع طحين القمح الكامل أو دقيق جميع الأغراض.

بدائل صحية للدهون

الدهون هي التي تساعد في ترطيب المنتجات المخبوزة. ومع ذلك ، من المهم أن نعرف أن الدهون تحتوي بشكل عام على دهون مشبعة. في ما يلي عدد قليل من بدائل الدهون:

كوب من الزبدة أو الزيت ↔ حاولي تبديلها بـ½ كوب من عصير التفاح و 7/8 كوب من زيت الأفوكادو ونصف كوب من الزيت النباتي

1 كوب زبدة أو زيت ↔ حاولي تبديلهم بـ½ كوب من الموز المهروس و 12 كوب زيت نباتي

بدلًا من كوب واحد من الزبدة أو الزيت ، حاولي تبديلها بـ كوب من الأفوكادو الناضج المهروس.

يمكنكِ تبديل السكر بعصير التفاح والموز لكن يجب مضاعفتهما في هذه الحالة. كذلك، حاولي تقليل كمية السكر بمقدار نصف كوب.

يمكنكِ أيضًا استخدام العسل عن طريق استبدال نفس كمية السكر. على سبيل المثال ، إذا كنتِ تستخدمين نصف كوب من السكر ، استبدليه بنصف كوب من العسل في وصفتكِ.

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