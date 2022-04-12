شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. كل ما تريدين معرفته عن فقر الدم أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير فقر الدم إلى حالة صحية عندما يفتقر جسمك إلى خلايا الدم الحمراء، ما يجعل من الصعب على الدم أن يحمل الأكسجين، هذا يؤثر بشكل أكبر على عمل الخلايا في الأعصاب والعضلات، ويمكن أن يكون فقر الدم خفيفًا أو شديدًا، وعادة ما يكون فقر الدم الخفيف شائعًا أثناء الحمل بسبب زيادة حجم الدم وزيادة الحاجة، ويمكن أن يعرض فقر الدم الحاد النساء لخطر أكبر للولادة المبكرة واكتئاب ما بعد الولادة والأطفال منخفضي الوزن عند الولادة وفقًا لما نشره موقع "thehealthsite".

ما هى أنواع فقر الدم التي تظهر أثناء الحمل؟

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد: يحدث عندما يعاني الجسم من نقص الحديد في إنتاج كميات كافية من الهيموجلوبين.

فقر الدم الناجم عن نقص الفولات: يحدث عادةً لأن النساء لا يحصلن على ما يكفي من حمض الفوليك من نظامهن الغذائي ويتعين عليهن تناول مكملات حمض الفوليك.

نقص فيتامين ب 12: ضروري لتكوين خلايا دم حمراء صحية ، ولكن عندما لا تحصل المرأة الحامل على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامها الغذائي ، لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الصحية.

ما هي علامات وأعراض فقر الدم أثناء الحمل؟

تتشابه العديد من علامات فقر الدم أثناء الحمل مع علامات الحمل الطبيعي ، فمن المستحسن للمرأة الحامل إجراء فحوصات دم منتظمة للكشف عن فقر الدم، بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم أثناء الحمل هي:

شحوب الجلد والشفتين والأظافر

أظافر هشة

إعياء

ضعف

دوخة

ضيق في التنفس

تسارع ضربات القلب

قلة التركيز

فقدان الشهية

ما الذي يسبب فقر الدم أثناء الحمل؟

يتغير الجسم بشكل ملحوظ أثناء الحمل ، ويتطلب زيادة كمية الدم وإمدادات الحديد والفيتامينات لإنتاج المزيد من الهيموجلوبين، يشير الهيموجلوبين إلى بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى أنسجتك، لا تحصل معظم النساء الحوامل على كمية كافية من الحديد التي تعتبر مثالية لإنتاج المزيد من الهيموجلوبين لتزويد الطفل بالأكسجين في الثلث الثاني والثالث من الحمل، عندما لا يحصل الناس على ما يكفي من الحديد ، يمكن أن يصابوا بفقر الدم.

ما هي عوامل الخطر لفقر الدم؟

تتعرض النساء لخطر أكبر للإصابة بفقر الدم إذا كان لديهن حملان متتاليان متقاربان، يجب أن تكون النساء الحوامل بتوأم أو ثلاثة توائم أكثر حرصًا، بعض عوامل الخطر لفقر الدم تشمل القيء المتكرر بسبب غثيان الصباح ، ونقص الحديد ، وغزارة الدورة الشهرية قبل الحمل.

كيف تعالج وتمنع فقر الدم أثناء الحمل؟

أفضل طريقة لعلاج فقر الدم أثناء الحمل هي علاج سبب المرض ، أي نقص الحديد ونقص حمض الفوليك ونقص فيتامين ب 12، عندما تبدأ في الشعور بأعراض فقر الدم أثناء الحمل ، من الضروري استشارة طبيب أمراض النساء.

سيجري طبيب أمراض النساء بعض اختبارات الدم للتحقق من مستويات الهيموجلوبين والهيماتوكريت، اعتمادًا على التشخيص، يوصي الأطباء بتناول مكملات الحديد ومكملات حمض الفوليك ومكملات فيتامين ب 12 جنبًا إلى جنب مع الفيتامينات الأساسية قبل الولادة.

يوصى أيضًا باتباع أسلوب حياة صحي واتباع نظام غذائي مغذي غني بالحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، التغذية السليمة هي أفضل طريقة للوقاية من فقر الدم أثناء الحمل، تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والبيض والفول السوداني، يمكن أن تضمن هذه الأطعمة أنك تحافظ على إمدادات الحديد التي يحتاجها جسمك ليعمل بشكل صحيح، من الصحي أيضًا تضمين اللحوم والبيض ومنتجات الألبان في نظامك الغذائي.