شكرا لقرائتكم خبر عن هل لديك ألم فى الفخذ؟ قد تكون تعانى من فتق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث الفتق عندما يضغط عضو أو نسيج دهني من خلال نقطة ضعيفة في العضلات المحيطة أو النسيج الضام الذي يسمى اللفافة، يمكن رؤيته في جميع الفئات العمرية والأجناس، يشيع الفتق الخلقي عند الأطفال، ويظهر الفتق الإربي في كثير من الأحيان عند الرجال، بينما يُلاحظ الفتق السري والفخذي بشكل أكثر شيوعًا عند النساء، وفقًا لما نشره موقع "thehealthsite".

بعض أنواع الفتق الأكثر شيوعًا:

تحدث معظم حالات الفتق داخل تجويف البطن، بين الصدر والفخذين.

الأشكال الأكثر شيوعًا:

- الفتق الإربي

- فتق فخذي

- الفتق السري

- فتق الحجاب الحاجز

ما هي أعراض الفتق؟

يمكن أن ينتج عن الفتق في البطن أو الفخذ نتوء أو انتفاخ ملحوظ يمكن دفعه مرة أخرى ، أو يمكن أن يختفي عند الاستلقاء بعض أعراض الفتق الأكثر شيوعًا هي:

- انتفاخ في الفخذ

- زيادة الألم في موقع الانتفاخ.

- ألم أثناء الرفع.

- زيادة حجم الانتفاخ بمرور الوقت.

- شعور مؤلم خفيف.

- الشعور بالامتلاء أو علامات انسداد الأمعاء.

العلاجات المنزلية لعلاج الفتق وضع الثلج

وضع كيس ثلج على المنطقة المصابة يمكن أن يقلل الالتهاب والألم والانتفاخ الذي قد يعاني منه الشخص

عصير الصبار

يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يكون مهدئًا لك ، بل يمكنه أيضًا القضاء على الألم الناتج عن الفتق.

زيت بذور الخروع

على مر السنين ، تم استخدام زيت بذور الخروع لعلاج الأمراض المتعلقة بالمعدة لأنه يمنع الالتهابات وعسر الهضم، يمكن للمرء أيضًا استخدام هذا الزيت لعلاج الألم.

مسحوق الفلفل الأسود

يمكن أن يساعدك في التعامل مع مشاكل المعدة وقد يقلل أيضًا من التهاب الأمعاء.

قل لا للأطعمة الحارة

تجنب بعض الأطعمة الحارة ، إذا كنت ترغب في معالجة الألم أو إبعاده قد تجد صعوبة في هضم الأطعمة الحارة والحمضية ، ولكن يمكن لهذه الأطعمة أيضًا أن تلهب بطانة المعدة.