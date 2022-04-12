شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للترطيب يجب إضافتها إلى روتين العناية ببشرتك خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الصيف تحتاج البشرة إلى عناية فائقة لتجنب الجفاف أو حروض الشمس، يعتبر الترطيب أحد التحديات العديدة التي يواجهها الأشخاص خلال موسم الصيف.

تؤدي زيادة الحرارة والرطوبة إلى عمل الغدد الدهنية ، المعروفة باسم الغدد الدهنية ، مما يعرض الجلد لخطر الإصابة بحب الشباب هذا يثير فكرة خاطئة شائعة - الترطيب خلال فصل الصيف ليس ضروريًا، ومع ذلك ، فإن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذه الفكرة ، وإذا كنت ترغب في ضمان صحة بشرتك طوال الموسم ، فتأكد من ترطيبها.

ترطيب البشرة فى الصيف

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على رطوبة بشرتك خلال فصل الصيف وفقا لموقع " healthsite":

استخدام الماء والمرطبات التي تحتوي على الهلام:

في الموسم الذي تفرز فيه الغدد الدهنية الزيت بالفعل ، فإن استخدام مرطب ثقيل يعتمد على الزيت سوف يضر أكثر مما ينفع. لذلك ، يوصى باستخدام الماء والمرطبات التي تحتوي على الهلام خلال فصل الصيف للتأكد من أن الجلد قادر على التنفس مع الحفاظ على رطوبته.

كن طبيعيًا:

لا يتطلب ترطيب الجلد بالضرورة اختيار المنتجات المصنعة تجاريًا. مجموعة متنوعة من المرطبات الطبيعية مثل زيت جوز الهند وجل الصبار وما إلى ذلك يمكن أن تساعد في ترطيب البشرة بشكل فعال. علاوة على ذلك ، فإن هذه العناصر خالية من المواد الكيميائية والمواد المضافة الأخرى التي قد تلحق الضرر بالجلد على المدى الطويل.

اختاري الوقت المناسب:

قد يظن المرء أنه لا يوجد وقت "مناسب" للترطيب ولكن هذا ببساطة غير صحيح. لا يمكن أن يساعد اختيار الوقت المناسب للترطيب على حبس الرطوبة وترطيب البشرة فحسب ، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز بشرة صحية تدوم طويلاً.

انتبه لنوع بشرتك:

قد تتطلب أنواع البشرة المختلفة اهتمامًا مختلفًا طوال الموسم. عندما نتحدث عن العناية بالبشرة في الصيف تأكد من معرفة نوع بشرتك قبل اختيار المرطب المناسب. على سبيل المثال ، قد يتطلب نوع البشرة الدهنية مرطبًا أفتح مقارنةً بنوع البشرة الجافة أو المختلطة.

كوني حذرة مع منظفاتك:

هل تعلمين أن منظفاتك يمكن أن تساهم في ترطيب بشرتك أيضًا؟ انها حقيقة. تنظيف الوجه هو الخطوة السابقة للترطيب مما يجعل من الضروري اختيار المنظف المناسب. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المنظفات المتاحة مثل الرغوة ، وغير الرغوية ، والقائمة على الماء ، وما إلى ذلك.