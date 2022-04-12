شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات الإصابة بالغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الغدة الدرقية هي أحد تلك الأجزاء من الجسم التي لا نفكر فيها كثيرًا، وعندما لا تعمل بشكل صحيح ، يمكن أن تسبب الكثير من المشاكل الصحية مثل زيادة الوزن وانخفاض ضغط الدم في حالة خمول الغدة والعكس في حال فرط نشاطها ، وفى السطور القادمة سنوضح العلامات الأكثر شيوعًا للغدة الدرقية ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - علامات قصور الغدة الدرقية:

في حالة قصور الغدة الدرقية ، أو خمول الغدة الدرقية ، لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية لإطلاقه في مجرى الدم، هذا يمكن أن يتسبب في إبطاء عملية التمثيل الغذائي، تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية التعب ، وزيادة الوزن ، وانخفاض الشهية ، وفقدان الشعر ، والشعور دائمًا بالبرد ، وانخفاض ضغط الدم ، والاكتئاب .

2 - علامات فرط نشاط الغدة الدرقية:

على العكس من ذلك ، يمكن أن تنتج الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية ، مما قد يتسبب في زيادة التمثيل الغذائي وأنظمة الجسم الأخرى ، تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية الخفقان ، وفقدان الوزن ، ونوبات الشعور بالحرارة ، وارتفاع ضغط الدم ، والإسهال.

3 من هو في خطر؟

وفقًا لمايو كلينك ، أنت في خطر متزايد من الإصابة بمشكلة في الغدة الدرقية إذا:

أنت أنثى

كنت أكبر من 60 عامًا

لديك تاريخ عائلي للإصابة بمرض الغدة الدرقية

لديك حالة من أمراض المناعة الذاتية ، مثل مرض السكري من النوع 1 أو مرض الاضطرابات الهضمية

تم علاجك باليود المشع أو الأدوية المضادة للغدة الدرقية

تلقيت إشعاعًا على رقبتك أو أعلى صدرك

لقد خضعت لعملية جراحية في الغدة الدرقية

كنت حاملاً أو ولدت في الأشهر الستة الماضية

4 - الفحص المنتظم مهم

إذا كان لدى شخص ما تاريخ عائلي للإصابة بأمراض الغدة الدرقية ، فيجب إجراء الفحص سنويا، نظرًا لأن مرض الغدة الدرقية يمكن أن ينشأ بشكل خبيث ، فمن المهم مواكبة مواعيدك الوقائية، معظم مقدمي الخدمة يشملون فحصًا أساسيًا للغدة الدرقية في المعامل الروتينية.