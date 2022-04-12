شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحي فى رمضان بـ4 إضافات صحية للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة السحور من أهم الوجبات التي يجب تناولها خلال شهر رمضان، لأنها تساعد الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة، وأيضا تناولك لها يجنبك التعرض للمشاكل الصحية خلال الصيام، ولذا يقدم التقرير المنشورعبر موقع "WEBMED" بعض الإضافات الصحية لوجبة السحور التي تساعدم في التخلص من الوزن الزائد، ومنها:

-إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد خلال شهر رمضان، فعليك تناول البيض، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم ومنها البروتين، والكالسيوم، ولذا فتناولك له يقلل الشعور بالجوع، ويساهم فيالتخلص من الوزن الزائد.

-الفول، يعد من القيم الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الجوع خلال ساعات الصيام، والذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

-يمكنك إضافة خل التفاح للأطعمة التي تتناولها في وجبة السحور، فتناولك له يساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، وأيضا يعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، وحرق الدهون، فيمكنك إضافته لطبق السلطة الخضراء.

-الزبادي يعد خيار غذائي رائع، فتناولك له يساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالبروتين والبوتاسيوم، والكالسيوم، وأيضا يزيد من شعورك بالشبع، ويحافظ علي صحة الأمعاء، ويعمل أيضا علي فقدن الوزن الزائد.

-من أهم الحيل الغذائية التي يجب عليك إضافتها إلي الطعام هي زيت الزيتون، الذي يساهم بشكل كبير في تقليل نسبة الكولسترول الضار بالجسم، وأيضا يساعد علي الشعور بالشبع، ويخلصك من الوزن الزائد وفقدان الدهون، ولذا عليك وضعه علي الفول، والجبن، والسلطة.