شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زبدة البندق على صحتك.. تعزز صحة الأعصاب والعضلات والمفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى البندق على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها البروتين والألياف والفيتامينات والدهون الصحية، ويزداد قيمة غذائية عند تحويله لزبدة البندق وإضافة العسل الأبيض، وحسب ما ذكره موقع webmd يقدم ”الخليج 365” فوائد زبدة البندق على صحتك وهى:

1. صحيح أن المكسرات تحتوى على الكثير من الدهون، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنبها، البروتين والألياف العالية تجعلك تشعر بالشبع والحيوية، يمكن أن يساعدك ذلك على تناول سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن.

2. معظم الدهون في المكسرات غير مشبعة، وهذا أفضل لك من الدهون المشبعة في اللحوم أو الدهون المتحولة في العديد من الأطعمة المصنعة قد يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم والأنسولين، الهرمون الذي ينظم ذلك.

3. لا يقتصر الأمر على البروتين والألياف والدهون الصحية فقط، حيث تحتوي المكسرات أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامينات E و B6وحمض الفوليك والنياسين والمغنيسيوم والزنك والنحاس والبوتاسيوم.

4. تحتوى على مضادات الأكسدة وتشمل هذه المعادن مثل السيلينيوم والمنغنيز والفيتامينات C و Eوكذلك مركبات الفلافونويد والفينول والبوليفينول ومواد أخرى. إنهم يعملون كفريق للمساعدة في حماية خلاياك، والمكسرات محملة بها قد يكون هذا جزءًا من السبب في أن الأشخاص الذين يأكلون المزيد من المكسرات وزبدة البندق يتمتعون بصحة أفضل. حتى أنها قد تساعد في الحماية من سرطان القولون.

5. تساعد في التحكم في زيادة الوزن والوقاية من خطر الإصابة بمرض السكر وأمراض القلب.

6. تناول زبدة البندق يعمل على تعزيز صحة الأعصاب والعضلات والمفاصل.