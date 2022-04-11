شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض متغير أوميكرون الخفى قد تظهر على الفم والأسنان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الباحثون أن بعض مشاكل الأسنان والفم التي يمكن ملاحظتها مؤخراً قد تكون من أعراض الإصابة بمتغير أوميكرون الخفى لفيروس كورونا والتي يتجاهلها الكثيرون، مما يؤدي إلى الارتباك وتأخير العلاج، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض أوميكرون الخفى التي قد تظهر على الفم والأسنان، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض أوميكرون الخفى التى قد تظهر على الفم والأسنان

نعلم جميعًا أن الإصابة بفيروس كورونا تؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض من تساقط الشعر إلى الأرق ، يمكن للفيروس المعدي أن يؤثر على صحتك الجسدية والعقلية بعدة طرق.

يعتبر التعب والحمى والتهاب الحلق والصداع من العلامات الأساسية لعدوى أوميكرون ، ولكن في حالة أوميكرون الخفى BA.2 ، يشير الباحثون إلى أن علامات الأسنان أكثر شيوعاً.

ما هي علامات الأسنان الشائعة؟

وفقًا لدراسة حديثة، اشتكى حوالي 75% من المصابين بفيروس كورونا من مشاكل الأسنان.

حتى أثناء متغير دلتا ، أبلغ الناس عن مشاكل في الأسنان ، لكنها لم تكن بارزة كما هي هذه المرة.

لذلك ، يُنصح بالبحث عن أي علامة جديدة لمشكلة في الفم أو تغير مفاجئ أو ألم في الأسنان واللثة علامات الأسنان الشائعة التي يجب أن تبحث عنها هي:

ألم في اللثة

ألم في الفك أو الأسنان

قرحة الفم

فم جاف

علامات أخرى لمتغير أوميكرون الخفى

العَرَضان الأساسيان لمتغير أوميكرون الخفى هما الدوخة والتعب يتم الإبلاغ عنها في معظم حالات متغير BA.2. بالإضافة إلى ذلك ، فإن اضطرابات الجهاز الهضمي شائعة في عدوى الفيروس التاجي التي يسببها نوع BA.2

من العلامات الشائعة المرتبطة بالأمعاء هي الغثيان ، والإسهال ، والقيء ، وآلام البطن ، والحموضة ، والانتفاخ. إلى جانب ذلك ، يمكن أيضًا الشعور بالحمى والسعال والتهاب الحلق وتشكيل جلطة دموية في الرأس وآلام العضلات والمفاصل وارتفاع ضغط الدم.

نادرًا ما يحدث فقدان حاسة الشم والتذوق مع متغير أوميكرون.