شكرا لقرائتكم خبر عن هل كسر الصيام على القهوة مضر بالصحة؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق القهوة والمشروبات الغنية بالكافيين يسعون في رمضان لتناول فنجان من القهوة أثناء كسر الصيام، فهل هذه العادة صحية أم لا؟..يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED" الطبي.

الكثير من الصائمين يسعون لتناول فنجان القهوة على الريق، والهدف التخلص من الصداع المصاحب لهذا الأمر، ولكن هذا الأمر يعد غير صحي، ومضر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي هذه الأعراض، ومنها:

-يتسبب تناول القهوة علي الريق لارتفاع نسبة السكر بالدم، وقد يتسبب في عدم القدرة علي التحكم في مستوياته بالدم، وهذا الأمرقد يتسبب في الإصابة بمشاكل في القلب.

-أثبتت الدراسات الطبية أن تناول القهوة علي الريق يتسبب في الإصابة بالجفاف، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الكافيين التي تساعد الجسم في التخلص من السوائل بالجسم.

-زيادة نسبة التعرض للإصابة بالحموضة في المعدة، لأن تناول القهوة علي الريق يتسبب في حدوث إرتخاء للعضلة العاصرة للمريء ويزيد فرص زيادة أحماض المعدة.

-يحث جميع الأبحاث الطبية علي تجنب القهوة علي الريق، لأنها تزيد من نسبة إفراز هرمونات التوتر والقلق، وحدوث الأرق.

وحث التقرير علي تناول التمر والشوربة أثناء كسر الصيام لتعويض الجسم ما يفقده من السوائل، وأيضا العناصر الغذائية خلال ساعات الصيام.