إليكم أفضل فاكهة للحفاظ على صحة العظام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

حين نتناول الفواكه، غالبا ما يكون ذلك بهدف إرضاء رغبة شديدة مرتبطة بالجوع أو البحث عن وجبة خفيفة سريعة وصحية.

وقال موقع “إيت ذيس” إن التفاح والبرتقال والموز والفراولة هي أكثر الفواكه شهرة، مبرزا أن هناك بعض الفواكه التي تحافظ على صحة العظام وتبقي الإنسان قويا رغم تقدمه في السن.

وأضاف: “تناول البرقوق بانتظام قد يكون مفيدا للنساء بعد سن اليأس”.

ووفقا لدراسة جديدة، أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية، فإن فاكهة البرقوق تحافظ على صحة العظام بشكل ملحوظ.

ووجد البحث أن تناول ما بين 6 و12 حبة برقوق يوميا “قد يقلل من العوامل المسببة للالتهابات، التي قد تساهم في هشاشة العظام لدى النساء بعد انقطاع الطمث”.

وأوضح أن البرقوق “له العديد من الفوائد الغذائية مثل المعادن وفيتامين K والمركبات الفينولية والألياف الغذائية”.

من جهة أخرى، ذكر الباحثون أن “الفواكه والخضروات الغنية بالمركبات النشطة بيولوجيا مثل حمض الفينول والفلافونويد والكاروتينات، يمكن أن تساعد في الحماية من هشاشة العظام. ويحتوي الخوخ على وجه الخصوص على مادة البوليفينول، التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي”.

من جهة أخرى، تنصح المنظمة الأمريكية القومية لهشاشة العظام السيدات اللواتي لا تتلقين أيًا من العلاجات التي تحتوي على هرمون الأستروجين، بالتوجه لإجراء فحص لكثافة العظام، في حال:

بلوغ سن 65 عامًا بغض النظر عما إذا كانت السيدة تنتمي لأي من المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض هشاشة العظام أم لا.

بلوغ السيدة سن اليأس خاصةً إذا كانت تنتمي إلى واحدة من المجموعات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض هشاشة العظام على الأقل، بالإضافة إلى تعرضها لحادث واحدة على الأقل لكسر في العظم.

المعاناة من أي من المشاكل الطبية المرتبطة بالعمود الفقري.

تلقي أيًا من العلاجات الدوائية التي قد تسبب الإصابة بمرض هشاشة العظام، مثل البريدنيزون (Prednisone) أو ما شابه.

المعاناة من: داء السكري من النوع الأول، أو من أمراض الكبد، أو أي من أمراض الكلى، أو أي من الأمراض التي قد تصيب الغدة الدرقية، أو إذا كانت هنالك حالات من الإصابة بمرض هشاشة العظام في التاريخ المرضي للعائلة.

انقطاع الطمث لدى السيدة في سن مبكر.