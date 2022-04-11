ما أبرز أساليب معالجة الانتفاخ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تعدّ الانتفاخات إحدى ابرز مشاكل الجهاز الهضمي التي يعاني منها الكثير من الناس. وهي حالة صحية طبيعية تحصل عند ابتلاع الهواء خلال تناول الطعام والشرب.

وتتكوّن الانتفاخات من الأكسجين والنيتروجين والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون وأحياناً الميثان.

وتقول المعاهد الوطنية للصحة إنّه، في المتوسط، يعاني الناس من انتفاخ البطن بين 13 و21 مرة يومياً؛ ولكن بعض الظروف مثل متلازمة القولون العصبي، وأمراض الاضطرابات الهضمية، يمكن أن تتسبب في زيادة الانتفاخات..

هذا وتكثر حالات انتفاخات البطن المتكررة خلال شهر رمضان، نتيجة العديد من العادات الغذائية الخاطئة.. في السطور التالية، نستعرض طرق علاج الانتفاخات في رمضان:

أسباب الانتفاخات

– تناول العلكة.

– التدخين.

– ارتداء أطقم الأسنان.

– شرب المشروبات الغازية.

– الأكل أو الشرب بسرعة كبيرة.

– تناول أطعمة تسبب الانتفاخات مثل: الفاصوليا والبروكلي والكرنب والحبوب والحليب ومنتجات الألبان والخرشوف والعدس والذرة والزبيب والقمح والتفاح.

طرق علاج الانتفاخات

– ضبط النظام الغذائي

إذا كان نظامك الغذائي يشتمل على كمية كبيرة من الكربوهيدرات التي يصعب هضمها؛ فحاول استبدال الكربوهيدرات الأسهل في الهضم بها، مثل: الأرز والموز، وهي بدائل قد تقلل من انتفاخ البطن.

– تناول وجبات أصغر

يمكنك تقسيم وجبتي الإفطار والسحور في رمضان إلى خمس وإلى 6 وجبات أصغر؛ بدلاً من تناولهما دفعة واحدة؛ مما يسهل عمل الجهاز الهضمي.

– عدم ابتلاع الهواء

تجنّب القيام بأي شيء قد يزيد من كمية الهواء التي تبتلعها، مثل: التحدث أثناء تناول الطعام، أو فتح الفم أثناء المضغ، وتأكد جيداً أنك مضغت طعامك بشكل صحيح، مع تجنّب مضغ العلكة والتدخين.

– شرب الكثير من الماء

البقاء رطبة يمكن أن يساعدك على تجنّب الإمساك الذي ينتج عنه الانتفاخات.

– ممارسة الرياضة بانتظام

يجد بعض الأشخاص أن ممارسة الرياضة تساعد على تعزيز الهضم، ويمكن أن تمنع انتفاخ البطن.