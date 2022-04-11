صحة ورشاقة

للتخلص من السالوليت في الجسم.. اليكم العلاج الطبيعي

0 نشر
EditorHA 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 4:46 مساءً

الاستفادة من ورق اشجار الموز

ورق الموز من أفضل العلاجات الطبيعية التي استخدمت قديماً في الطب البديل، وهناك العديد من الفوائد لورق الموز فهو علاج فعال لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.
وأشار التقرير إلى أن ورق الموز يساعدك على التخلص من السلوليت في الجسم، وأظهرت نتائج دراسة علمية أن أوراق شجر الموز، يمكن استخدامها كعلاج لنزلات البرد والإنفلونزا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية، وذلك بحسب موقع “Boldsky”.

تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز في علاج حالات مثل الحمى، حيث أن شرب كوب من منقوع ورق الموز المغلي يعمل كخافض للحرارة ومضاد للمكروبات والالتهابات.

وتساعد كمادات منقوع أوراق الموز في التئام الجروح بشكل أسرع، ووجدت دراسة أن الليكتين، وهو نوع من البروتين، المتواجد في اوراق الموز يساعد في تقوية المناعة والحماية من الاصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية.

واخيرا تعمل أوراق الموز كمكون رائع للشعر وتستخدم للتخلص من بعض مشاكله مثل قشرة الرأس والشيب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا