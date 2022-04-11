للتخلص من السالوليت في الجسم.. اليكم العلاج الطبيعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:16 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 4:46 مساءً

ورق الموز من أفضل العلاجات الطبيعية التي استخدمت قديماً في الطب البديل، وهناك العديد من الفوائد لورق الموز فهو علاج فعال لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وأشار التقرير إلى أن ورق الموز يساعدك على التخلص من السلوليت في الجسم، وأظهرت نتائج دراسة علمية أن أوراق شجر الموز، يمكن استخدامها كعلاج لنزلات البرد والإنفلونزا لأنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية، وذلك بحسب موقع “Boldsky”.

تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في أوراق الموز في علاج حالات مثل الحمى، حيث أن شرب كوب من منقوع ورق الموز المغلي يعمل كخافض للحرارة ومضاد للمكروبات والالتهابات.

وتساعد كمادات منقوع أوراق الموز في التئام الجروح بشكل أسرع، ووجدت دراسة أن الليكتين، وهو نوع من البروتين، المتواجد في اوراق الموز يساعد في تقوية المناعة والحماية من الاصابة بالأمراض الخطيرة والمعدية.

واخيرا تعمل أوراق الموز كمكون رائع للشعر وتستخدم للتخلص من بعض مشاكله مثل قشرة الرأس والشيب.