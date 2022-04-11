شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة عالية البروتين تعمل على تقليص دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون فقدان الوزن وتقليص الدهون الزائدة في البطن عملية طويلة ومرهقة لرؤية النتائج بالفعل، لكن النظر إلى نظام غذائي يبقيك ممتلئًا وراضًا ، بينما يساهم أيضًا في التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة ، يمكن أن يؤدي تضمين المزيد من البروتين في النظام الغذائي للفرد إلى تعزيز فقدان الوزن بعدة طرق، عندما يقترن تناول كميات كبيرة من البروتين بالتمارين الرياضية ، فهو يساعد في بناء المزيد من العضلات الخالية من الدهون ، و تساعد العضلات الخالية من الدهون على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - اللحوم الخالية من الدهن:

إن اختيار لحوم معينة كمصدر للبروتين في نظامك الغذائي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بإفراز الدهون ، اللحوم الخالية من الدهون على وجه الخصوص مثل الدجاج منزوع الجلد ، والديك الرومي ، والأسماك البيضاء ، والسلمون ، والروبيان ، ستحتوي على مستوى عالٍ من البروتين مع سعرات حرارية منخفضة ، ودهون صحية ، وفي كثير من الأحيان ، مكونات معالجة أقل مقارنة إلى اللحوم الحمراء .

2 - حمص:

الحمص هو ما يُعرف بالبروتين الكامل لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة ، التي تلعب دورًا رئيسيًا في التمثيل الغذائي ووظيفة الجسم ، وفقًا لكليفلاند كلينك ، تساعد محتويات الحمص العالية من البروتين والألياف على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول ، وهو أمر مهم إذا كنت تحاول إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

3 - الكينوا:

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مجموعة أخرى لها فوائد ضخمة من حيث البروتين، الكينوا على سبيل المثال يمكن أن تعمل كبديل شبيه بالكربوهيدرات للأرز أو المكرونة ، تعتبر بروتينًا كاملاً ، يتكون من تسعة من الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها جسمك، سوف يملأك مصدر البروتين النباتي بسهولة ويدعم أهدافك المتعلقة بفقدان الدهون ، من خلال المساهمة في بناء المزيد من العضلات والتمثيل الغذائي القوي .

4 - الفاصوليا السوداء:

الفاصوليا السوداء عبارة عن كربوهيدرات معقدة خالية من الجلوتين وذات أساس نباتي وتوفر مستويات عالية من البروتين والألياف الصحية، وجدت إحدى الدراسات نتائج كبيرة لفقدان الوزن بعد تضمين الفاصوليا والبقوليات كمصدر رئيسي للبروتين على مدى ثمانية أسابيع.

5 - منتجات الألبان قليلة الدسم:

لا تتمتع منتجات الألبان بسمعة طيبة في استكمال رحلة إنقاص الدهون بشكل قوي ، ولكن بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يستهلكون المزيد من منتجات الألبان على أساس يومي يمكن أن يسرع فقدان الوزن، التحول إلى الحليب الخالي من الدسم ، يمكن أن تدعم أنواع معينة من الجبن (مثل الجبن القريش) والزبادي اليوناني قليل الدسم حاجة جسمك إلى العناصر الغذائية الطبيعية القائمة على منتجات الألبان (مثل الكالسيوم) ومصدر مرتفع للبروتين.

6 - بروتين مصل اللبن:

يوجد بروتين مصل اللبن بشكله الأصلي بشكل أساسي في منتجات الألبان مثل الحليب والجبن، تشرح كليفلاند كلينك أنه تم إنشاؤه أثناء عملية التخثر لصنع الحليب والجبن ويحتوي على ما مجموعه ثماني مجموعات بروتينية وتسعة أحماض أمينية أساسية ،أهم مجموعة من مصل اللبن ، من حيث فقدان الدهون ، هي السلسلة المتفرعة من الأحماض الأمينية (BCAA's) ليسين ، إيزولوسين ، وفالين التي تعزز نمو العضلات بشكل كبير .