8 طرق لعلاج احتقان الأنف.. في موسم الانفلونزا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تسبب نزلات البرد والجيوب الأنفية انسداد الأنف عموماً، لكن انسداد الأنف مشكلة مختلفة تماماً، يمكن أن يكون راجعا إلى عدة أسباب أخرى، ويُعد وجود مخاط مفرط في الممر الأنفي أحد الأسباب الرئيسية، لكن التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية هو سبب شائع آخر لانسداد الأنف.

وبغض النظر عن العامل المسبب لانسداد الأنف، قد ترغب في التخلص من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، وبدلاً من تناول الدواء، يجب أن تحاول علاج هذه المشكلة بشكل طبيعي، وفيما يلي بعض الطرق لإزالة انسداد الأنف بشكل طبيعي وفقا لتقرير موقع ” onlymyhealth”

من طرق علاج احتقان الأنف ما يلي:-

1-استخدام جهاز الترطيب:

يزيد جهاز الترطيب من رطوبة الهواء، مما يؤدي إلى تهدئة الأنسجة المتهيجة، وانتفاخ الأوعية الدموية في الأنف،كما يُقلل من سماكة الإفرازات المخاطية في الأنف ويُسهّل التخلص منها، ولذلك يُنصح بوضع جهاز الترطيب في الغرفة، إذ يُعتبر طريقةسريعة وسهلة لتقليل آلام الجيوب الأنفية وتخفيف احتقان الأنف.

2-الاستحمام بالماء الدافئ:

يعد الاستحمام بالماء الدافئ طريقة فعالة لتخفيف احتقان الأنف، حيث يساعد البخار الناتج من الماء الساخنعلى تقليل سماكة المخاط الأنفي، وتقليل أعراض الالتهاب، واستعادة التنفس بشكلٍ طبيعي، ويمكن الاستعاضة عن الحمام الدافئ بتغطية الرأس بمنشفة واستنشاق البخار المتصاعد من حوض ماء ساخن.

3-الإكثار من شرب السوائل:

تساعد السوائل بأنواعها المختلفة مثل: الماء والعصائر على تقليل سماكة المخاط الأنفي، وتسهيل خروجه منالأنف، مما يُقلل من الضغط على الجيوب الأنفية فيقل بذلك الالتهاب والتهيج، كما أنّ السوائل الدافئة مثل: الشاي والشوربات يمكن أن تقللمن ألم الحلق المصاحب لاحتقان الأنف.

4- استخدام كمادات الماء الدافئة:

تساعد كمادات الماء الدافئة على تقليل الاحتقان، والالتهاب، والألم عند وضعها على الأنف والجبين.

5- استخدام دواء مزيل للاحتقان:

هناك العديد من الأدوية التي تُزيل الاحتقان ويمكن شراؤها من الصيدلية دون وصفة طبية، وتتوفر هذهالأدوية على شكل رذاذ أنفي مثل الأوكسي ميتازولين

6- تناول الأدوية المضادة للهستامين:

يُنصح المرضى باستخدام مضادات الهستامين أو أدوية الحساسية إذا كان احتقان الأنف نتيجة ردفعل تحسسي، حيث تقلل هذه الأدوية من انتفاخ الأنسجة في الممرات الأنفية، فتقلل من أعراض احتقان الأنف.

7-مسكنات الألم:

لا تؤثر مسكنات الألم في احتقان الأنف، وإنّما تُقلل من الشعور بالألم الناتج عن الضغط الحاصل داخل الجيوب الأنفية، ومن الأمثلة على هذه الأدوية الأسيتامينوفين.

8-استخدام المحلول الملحي:

يساعد المحلول الملحي الذي يتوفر على شكل رذاذ يصرف دون الحاجة إلى وصفة طبية، على زيادة رطوبةالأغشية المخاطية في الأنف، وتقليل سماكة المخاط الأنفي، وتخفيف التهاب الأوعية الدموية، مما يساعد على التخلص من المخاط والإفرازاتالأنفية بسهولة.