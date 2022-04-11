الطريقة اليابانية لإنقاص الوزن بالماء

بيروت - نادين محمد - شرب الماء مفيد في إنقاص الوزن. ربما سمعنا جميعًا عن هذا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يساعد شرب الماء في إنقاص الوزن؟

لأن الماء خالٍ من السعرات الحرارية بنسبة 100٪ ، يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وقمع الشهية. لكن الطريقة العادية التي تشربي بها الماء لن تساعدكِ على إنقاص الوزن ، بل يجب أن يتم ذلك بطريقة معينة وهنا يأتي العلاج الياباني بالمياه.

ما هو العلاج الياباني بالماء؟

شرب الماء بالطريقة الصحيحة هو مفتاح إنقاص الوزن وتحقيق جميع الفوائد الصحية. العلاج الياباني بالماء هو ممارسة لشرب عدة أكواب من الماء بدرجة حرارة الغرفة أول شيء في الصباح. هذا يساعد في تنظيف معدتك عن طريق طرد السموم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

الخطوات التي يجب اتباعها في العلاج بالماء الياباني

يشمل العلاج ما يلي ويجب تكراره يوميًا:

1. اشربي أربعة إلى ستة أكواب (160 مل) بدرجة حرارة الغرفة أو الماء الفاتر كأول شيء في الصباح بمجرد استيقاظكِ. اغسلي أسنانك وانتظر 45 دقيقة قبل تناول الإفطار.

2. بعد تناول أي وجبة في اليوم ، تجنب تناول أو شرب أي شيء لمدة ساعتين على الأقل.

3. يمكن للمبتدئين في هذا العلاج أن يبدأوا بكمية أقل من الماء مثل كأسين ومن ثم يمكنهم زيادة عدد الأكواب كل يوم.

4. لا ينصح بشرب كل أكواب الماء دفعة واحدة أو بشكل مستمر. ومن ثم فإن الانتظار لبضع دقائق لإعطاء المعدة استراحة أمر منطقي وفكرة جيدة.



يُعتقد أن العلاج بالماء الياباني يساعد في علاج الأمراض والحفاظ على لياقتك وصحتك. أثبتت بعض الدراسات أنه في حالة اتباع هذا العلاج المائي بشكل مستمر لعدة أيام ؛ لنقل 30 يومًا لارتفاع ضغط الدم ، و 10 أيام للإمساك و 180 يومًا للسرطان. يساعد على تحقيق أفضل النتائج مما يحافظ على صحة الجسم ونشاطه.

فوائد العلاج الياباني بالماء

1. بما أن العلاج يشمل عدة أكواب من الماء في اليوم ، فإنه يبقيكِ رطبة طوال اليوم.



2. شرب المزيد من الماء يساعد في منع الإمساك والصداع وحصى الكلى.

3. هذا العلاج يجعلك تشعرين بالشبع. ومن ثم يمنعكِ من الإفراط في الأكل.

4. هذه الطريقة تحسن صحة الأمعاء الجهاز الهضمي.

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