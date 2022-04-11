شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حموضة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حموضة المعدة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وهي عبارة عن ألم حارق في صدرك، خلف عظمة الصدر مباشرة، وغالبًا ما يكون الألم أسوأ بعد الأكل وفي المساء، أو عند الاستلقاء أو الانحناء، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن حموضة المعدة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س :ما هى أعراض حموضة المعدة؟

-ألم حارق في الصدر يحدث عادة بعد الأكل وقد يحدث في الليل.

-ألم يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء.

-طعم مر أو حامضي في الفم.

-لديك صعوبة في البلع.

-لديك غثيان أو قيء مستمر.

-تعاني من نقص في الوزن بسبب ضعف الشهية أو صعوبة تناول الطعام.

س: ما هى اسباب وعوامل الخطر للإصابة بحموضة المعدة؟

يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة والمشروبات إلى حدوث حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص ، بما في ذلك:

-طعام حار.

-البصل.

-منتجات الحمضيات.

-منتجات الطماطم مثل الكاتشب.

-الأطعمة الدهنية أو المقلية.

-النعناع.

-الشيكولاتة.

-المشروبات الغازية أو القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

-الوجبات الكبيرة أو الدسمة.

-قد تؤدي زيادة الوزن أو الحمل أيضًا إلى زيادة خطر إصابتك بحرقة المعدة.

س: ما هى طرق الوقاية من حموضة المعدة؟

يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة في تخفيف الحموضة ومنها:

-الحفاظ على وزن صحي، حيث تضغط الأرطال الزائدة على بطنك ، وتدفع معدتك إلى أعلى وتتسبب في عودة الحمض إلى المريء.

-تجنب الملابس الضيقة التي تضغط على البطن والعضلة العاصرة للمريء السفلية.

-تجنب الأطعمة التي تسبب لك الشعور بالحموضة.

-تجنب الاستلقاء بعد الأكل انتظر ثلاث ساعات على الأقل.

-تجنب الوجبات المتأخرة.

-ارفع رأس سريرك إذا كنت تعاني بانتظام من حرقة في الليل أو أثناء محاولة النوم إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فقم بإدخال إسفين بين مرتبتك وصندوق النوابض لرفع جسمك من الخصر إلى أعلى عادةً ما يكون رفع رأسك بوسائد إضافية غير فعال.

-تجنب التدخين ، حيث يقلل التدخين من قدرة العضلة العاصرة للمريء على العمل بشكل صحيح.

-تجنب الوجبات الكبيرة بدلًا من ذلك تناول العديد من الوجبات الصغيرة على مدار اليوم.