شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: العرقسوس يساعد فى الوقاية من السرطان وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ العصور القديمة، تم استخدام العرقسوس كعامل منكه وكذلك لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية ، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي، وأعراض انقطاع الطمث، والسعال، والالتهابات البكتيرية والفيروسية ، وتسوس الأسنان.

يشيع استخدام العرقسوس أيضًا كنكهة في الحلوى والمشروبات وغيرها من المنتجات الغذائية، وقد اقترحت دراسات متعددة أيضًا أن جذر العرقسوس قد يكون له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات وفقا لموقع " healthsite

واقترحت دراسة جديدة أن العرقسوس قد يكون له تأثيرات مضادة للسرطان، وبالتالي قد يساعد في منع أو علاج أنواع معينة من السرطان، نُشرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة إلينوي في شيكاجو مؤخرًا في مجلة journal Pharmacological Research.

وفقًا للباحثين ، يبدو أن مادة مشتقة من العرقسوس تسمى glycyrrhizin لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

قال الدكتور جناناسكار منيراتينام، الأستاذ المساعد في قسم الطب الحيوي: " يبدو أن الجليسيررهيزين ومشتقاته من حمض الجلاسيريتينيك لهما إمكانات كبيرة كعوامل مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان".

في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الطريقة الأفضل لاستخدامها على أفضل وجه لتطوير العلاجات، فقد أشارت الدراسة إلى أن العرقسوس يبدو مجالًا واعدًا لأبحاث السرطان.

وحذر الباحثون من أن الاستهلاك المفرط للعرقسوس قد يؤثر على ضغط الدم ، ويتفاعل مع بعض الأدوية ، ويسبب آثارًا خطيرة ، بما في ذلك الوفاة.

من المعروف أن Glycyrrhizin ، المادة الكيميائية الموجودة في جذر العرقسوس ، تسبب آثارًا جانبية خطيرة ، بما في ذلك النوبات القلبية ، عند تناولها بكميات كبيرة أو لفترة طويلة.

ولكن إذا كنت حاملاً ، فمن المستحسن تجنب تناول عرق السوس ، حيث تشير بعض التقارير إلى أنه قد يتسبب في حدوث إجهاض أو ولادة مبكرة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب تجنب تناول العرقسوس بشكل أفضل. يمكن أن يتسبب في تخزين الجسم للماء ، وقد يرفع ضغط الدم ، ويزيد من خطر الإصابة بقصور القلب . كما يرتبط بزيادة مخاطر عدم انتظام ضربات القلب.

يعتقد أن مستخلصات جذر العرقسوس تحتوي على مكونات هرمون الاستروجين. لذلك ، لا تستخدمي العرقسوس إذا كنتِ تعانين من حساسية الهرمونات مثل سرطان الثدي ، أو سرطان الرحم ، أو سرطان المبيض ، أو بطانة الرحم ، أو الأورام الليفية الرحمية.

يمكن للعرقسوس أن يخفض مستويات البوتاسيوم في الدم، تجنب العرقسوس إذا كنت تعاني من فرط التوتر (حالة عضلية ناتجة عن مشاكل عصبية) ونقص بوتاسيوم الدم (انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم). يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات البوتاسيوم أيضًا إلى اضطراب نظم القلب غير الطبيعي.

علاوة على ذلك ، يقول الخبراء إن استهلاك كميات كبيرة من العرقسوس يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى.