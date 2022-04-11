5 طرق طبيعية للحفاظ على صحة البصر

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القاهرة - سامية سيد - تسبب ظهور وباء فيروس كورونا فى مشاكل صحية عديدة منها استمرار النظر إلى الشاشات والهواتف لفترات طويلة، هذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة في العين وإرهاق العين وأمراض العيون في المستقبل، وقد لتصاب بالصدمة إذا عرفت أن الضوء الأزرق الضار المنبعث من الهواتف الذكية والشاشات يمكن أن يسرع من إصابتك بالعمى، فى هذا التقرير نتعرف عن الطرق الطبيعية التي يمكنك من خلالها الحفاظ على بصر صحي دون فعل الكثير وفقا لموقع "onlymyhealth"

طرق طبيعية للحفاظ على صحة البصر1. تمرين Palming

Palming تمرين إخفاء العين تمرين يجب أن تكون قد رأيت العديد من الأشخاص ، وخاصة كبار السن ، يقومون به، إنه تمرين يريح عينيك ويعزز البصر، يعد Palming طريقة سهلة لتوفير الاسترخاء المناسب، قد يكون من الممكن أن تكون قد فعلت ذلك في بعض الأحيان في الحياة ، عن قصد أو عن غير قصد. تحتاج فقط إلى فرك راحتي يديك معًا وإبقائها على عينيك لبضع ثوان. كرر هذا لمدة 5-7 مرات.

2. تدوير العين

تدحرج العيون هو شيء نفعله جميعًا دون وعي. عندما تتوتر أعيننا عند النظر في اتجاه معين ، فإننا نحرك أعيننا حولها ونقلبها، للقيام بذلك بشكل مناسب ، يجب أن تبدأ من تدوير العيون في اتجاه عقارب الساعة ثم تحريكها عكس اتجاه عقارب الساعة خذ قسطًا من الراحة بينهما ثم كرر هذا لمدة 5 مرات على الأقل. يجب أن تقوم بتدوير العين مرتين على الأقل في اليوم للحصول على بصر صحي.

3. إعادة التركيز

إعادة التركيز هي طريقة يجب تطبيقها فعليًا على الجميع، يجب أن يجرب الأطفال طريقة تحسين صحة العين بشكل خاص عندما يركزون على كتبهم أو غير ذلك.

إعادة التركيز هي نوع من التمارين التي تساعدك على كسر الاستمرارية وإرخاء عقلك وأعصابك التي تربط العينين، فهو شيء بسيط للغاية عليك القيام به في هذا، انظر أولاً بعيدًا عن الشاشة إلى شيء بعيد ثم انظر إلى راحة يدك، ثم أعد تركيزك على الشيء البعيد، كرر هذا 5 مرات بين عملك وستشعر بتعب ونعاس أقل.

4. تغميض العيون بفواصل زمنية مستمرة

الوميض شيء يأتي بشكل طبيعي جدًا لنا جميعًا، إذا كان لديك جدار فارغ أمامك مباشرةً ، فيمكنك تجربة ذلك بسهولة، أغمض عينيك أولاً لمدة ثانيتين ، ثم افتح عينيك وارمش بسرعة لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا، بمجرد القيام بذلك ، كرره لمدة 5-7 مرات أخرى لهذه العملية برمتها، يمنعك من إجهاد العين والتعب والاحمرار الذي قد يحدث في كثير من الأحيان بخلاف ذلك.

5. قاعدة 20-20-20

هذه طريقة عصرية جدًا أوصى بها أطباء العيون أيضًا، يمكن تطبيق قاعدة العين 20-20-20 بشكل أساسي في أي وقت من اليوم، يمكن أن يمنحك هذا أفضل النتائج عند القيام بذلك على فترات منتظمة طوال اليوم للحفاظ على عينيك بصحة جيدة، أثناء العمل على الكمبيوتر أو مشاهدة برنامجك المفضل على الهاتف. كل ما عليك فعله هو النظر بعيدًا كل 20 دقيقة لمدة 20 ثانية إلى شيء لا يقل عن 20 قدمًا منك أى حوالى 6 متر، يمكن أن يساعدك هذا التمرين أو العملية في تحسين بصرك.