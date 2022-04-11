شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 3 مكملات غذائية تسبب حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب هو أحد أكثر مشاكل البشرة شيوعًا التي يواجهها كل من الرجال والنساء، إنها حالة تحدث عندما تتغلغل بصيلات الشعر بالزيت وخلايا الجلد الميتة، من التوتر وعدم التوازن الهرموني إلى النظام الغذائي غير المنتظم وعادات نمط الحياة، يمكن أن يحدث ذلك لأسباب كثيرة، وهناك أيضًا بعض العناصر مثل الأطعمة والمكملات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

وقالت جورفين واريتش ،طبيبة الأمراض الجلدية الهندية، إن المكملات الغذائية ، التي نما استهلاكها بشكل كبير خلال جائحة كورونا يمكن أن تكون السبب وراء حب الشباب .

البيوتين

البيوتين هو أحد المكملات الغذائية الأكثر شيوعًا هذه الأيام ، لوقف تساقط الشعر وتقويته على الرغم من أنه يساعد بالتأكيد في وقف التساقط ، إلا أن استهلاكه غير المحدود وغير المراقب يمكن أن يؤثر على امتصاص جسمك لفيتامين B5 ، على حد قولها.

وأوضحت واريتش أن B5 يساعد على تنظيم حاجز البشرة وتقليل إنتاج الزيت ، فإن القليل من فيتامين B5 يمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب .

فيتامين ب 12

إن استهلاك فيتامين ب 12 يمكن أن يغير ميكروبيوم الجلد مما يؤدي إلى التهاب حب الشباب لدى بعض الأشخاص، وقالت إنه يحدث بشكل خاص بسبب الجرعات العالية مثل فيتامين ب 12 القابل للحقن .

بروتين مصل اللبن

قالت طبيبة الأمراض الجلدية، إن بروتين مصل اللبن هو أحد المسببات الأكثر شيوعًا عندما يتعلق الأمر بحب الشباب، نظرًا لكونه منتجًا ثانويًا للحليب ، يحتوي بروتين مصل اللبن على عامل نمو شبيه بالأنسولين البقري (IGF1) الذي يزيد من إنتاج الزهم والأندروجين مما يؤدي إلى ظهور البثور ، خاصة عند النساء اللاتي يعانين من حب الشباب الهرموني .