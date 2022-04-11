شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق واقعية لتحفيز نفسك في رحلة إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الكثير من الناس أهدافًا مختلفة لأنفسهم، ومع ذلك ، فإن الغالبية العظمى يكونوا غير قادرين على تحقيق أهداف فقدان الوزن، حيث أن الأهداف غير الواقعية تخلق مشاكل تعيق رحلة إنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على طرق لتحفيز نفسك على فقدان الوزن، وفقا لموقع " onlymyhealth

طرق لتحفيز نفسك على فقدان الوزن1. لماذا تريد إنقاص الوزن

عليك أن توضح لنفسك سبب محاولتك إنقاص الوزن، ما لم يكن سبب فقدان الوزن مصممًا لك ، فلا يمكن أن يكون فعالًا، يمكن أن يساعدك هذا السؤال على البقاء ملتزمًا ومحفزًا للوصول إلى أهدافك في إنقاص الوزن. حاول أن تسأل نفسك لماذا تريد إنقاص الوزن وما هي الأسباب وما هي الأهداف التي تريد تحقيقها؟ تحتاج أيضًا إلى فهم العوائق التي يمكن أن تقع بينهما ، مثل الأمراض .

2. تحديد أهداف واقعية

لا تضع أهدافاً لا يمكنك تحقيقها، قد يؤدي وجود أشياء غير واقعية من رحلة إنقاص الوزن إلى فقدان الدافع هذا لأنك غير قادر على تلبية المطالب التي حددتها لنفسك، نتيجة لذلك، قد يكون من الصعب جدًا عليك خسارة الوزن، ضع أهدافًا صغيرة تشعر أنه يمكن تحقيقها في 10 أيام أو شهر، سيساعدك هذا على البقاء متحمسًا على المدى الطويل، تشير العديد من الدراسات أيضًا إلى أن تحديد أهداف غير واقعية جعل الناس يفقدون دوافعهم.

3. التركيز على رحلة انقاص الوزن

تتمثل إحدى الطرق الفعالة للبقاء على المسار الصحيح في رحلة إنقاص الوزن في التركيز على العملية بدلاً من النتيجة، هذا لأن النتيجة تبهرك وتأخذك بعيدًا عن رحلة كفاحك، كن حاضرًا واستهدف الأهداف الصغيرة والعملية التي تحتاج إلى أدائها في اليوم، يمكن أن يكون هذا بسيطًا مثل تناول الحد الأدنى من السكر ، وعدم تناول الوجبات السريعة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة واحدة على الأقل يوميًا.

4. اختر خطة تناسب احتياجاتك

لا تركض أو تتبع خطة مشهورة لإنقاص الوزن، فلكل شخص أسلوب حياة مختلف تتغير النتيجة وفقًا له أيضًا، أنسب خطة تناسب أسلوب حياتك وروتينك فهناك المئات من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن وأنظمة التدريب التي يمكن تنفيذها، لكن اختر روتينًا يتوافق مع جدولك اليومي وستكون قادرًا على القيام بذلك، يمكن أن يكون خفض السعرات الحرارية خطة حكيمة لفقدان الوزن.

5. احتفل بنجاحك

امنح نفسك مكافآت صغيرة عندما تحقق هدفاً معيناً حددتها لك، يمكن أن يكون فقدان الوزن مرهقًا للغاية، وبالتالي فإن مكافأة نفسك ببعض الهدايا الصغيرة أو الخروج من المنزل يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن والتحفيز لتحقيق هدفك.

6. فكر وتحدث بإيجابية

التفكير الإيجابي يمكن أن يقطع شوطا طويلا، عليك أن تبدأ الحديث عن بعض التغييرات الإيجابية التي حدثت في حياتك بعد بدء نظام فقدان الوزن الخاص بك، تحدث إلى أصدقائك حول هذا الموضوع ، وحفزهم واتخذ المزيد من الخطوات، لكن احذر من المبالغة أو الإفراط في الثقة فيما فعلته أو حققته، ويجب أن تشارك في التمارين والأنشطة التي تحفزك على إنقاص الوزن بسرعة.