3 مشروبات تعمل على تخسيس الوزن وتخليص الجسم من السموم

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن مشروبات سهلة وسريعة بين الإفطار والسحور للتخلص من السموم وتخسيس الوزن وتنظيف الجسم من السموم؛ إليك مشروبات سهلة التخلص من السموم، تخسيس الوزن وتنظيف الجسم في رمضان، فهي تساعد على إنقاص الوزن، وتعد غنية بمضادات الأكسدة التي تطرد السموم وتطهر الأمعاء، وتعزز عملية التمثيل الغذائي، إليك مشروبات ديتوكس لفقدان الوزن والتخلص من السموم جنباً إلى جنب مع نظام غذائي متوازن؛ لأنها مصنوعة من مكونات طبيعية.

الشاي الأخضر ومشروبات الليمون للتخلص من السموم

ماذا تحتاجين؟

ماء

كيس شاي أخضر

1/4 ليمونة

كيف تطبقين الوصفة؟

اغلي كوباً من الماء وضعي كيس شاي أخضر فيه، وأضيفي عصير الليمون وتناوليه وهو لا يزال ساخناً.

الشاي الأخضر هو مصدر جيد لمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول الغذائي الذي يظهر تأثيرات مضادة للسمنة، ومن المعروف أن الليمون يساعد الشخص على إنقاص الوزن بسبب وجود فيتامين C - وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في الهضم. من المعروف أيضاً أن الليمون له خصائص مدرة للبول، والتي تساعد في إزالة السموم من الجسم، وقد تساعد في حرق الدهون .

2. العسل والليمون والزنجبيل

ماذا تحتاجين؟

1/2 ليمون

ملعقة كبيرة عسل

1/2 بوصة من جذر الزنجبيل

كوب ماء دافئ

كيف تطبقين المشروب؟

يمكنك غلي كوب من الماء ووضع الزنجبيل المطحون، وأضيفي عصير الليمون والزنجبيل والعسل إلى كوب من الماء الدافئ وتناوليه وهو لا يزال دافئاً.

يساعد شرب هذا الخليط في الصباح الباكر على التخلص من السموم من الجسم. قد تشعرين أيضاً بأنك أقل انتفاخاً وأنك أكثر نشاطاً على مدار اليوم. يساعد هذا المشروب أيضاً على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم. قد يساعد العسل أيضاً في قمع الشهية، ويساعد في إنقاص الوزن.



3. ماء الليمون والخيار للتخلص من السموم

ماذا تحتاجين؟

ليمونة

خيارة

أوراق النعناع

قليل من الملح

ماء

كيف تطبقين المشروب؟

نقطع الليمون إلى شرائح والخيار وتوضع القطع في البرطمان، ويضاف القليل من أوراق النعناع ورشة ملح.

وصب الماء بالبرطمان ويتم تناول هذا المشروب طوال اليوم.

لقد وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يساعد على فقدان الوزن لتعزيز الطاقة والتمثيل الغذائي. والتخلص من سموم الجسم وتعزيز الطاقة.

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