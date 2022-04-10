شكرا لقرائتكم خبر عن 9 عادات غير صحية تستنزف طاقتك وتشعرك بالإرهاق.. منها التفكير السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر باستمرار بانخفاض الطاقة، فقم بإلقاء اللوم على هذه العادات التسعة التي تجعلك تشعر بالتعب والنعاس وأنك في حالة مزاجية سيئة، في هذا التقرير نتعرف على 9 عادات ضارة تستنزف طاقتك، بحسب موقع "Health".

9 عادات ضارة تستنزف طاقتك1. العيش في الماضي

من الأفضل تجاوز ماضيك والتركيز على حاضرك لا تحمل أي ضغينة أو تغضب طوال الوقت القيام بذلك يمكن أن يؤثر على صحتك يمكن أن تستنزف طاقتك ولا يمكنك تغيير أي شيء في الماضي ، لذا فقط تقدم وتطلع إلى الأمام.

2. القلق

هل أنت من أولئك الذين يميلون إلى القلق بشأن أدنى الأشياء؟ يجب عليك تجنب القيام بذلك القلق لن يحل أي مشاكل إذا لم يكن هناك شيء بين يديك، فلا داعي للقلق بشأنه.

إذا كان هناك شيء يمكنك القيام به حيال ذلك ، فاتخذ إجراء على الفور القلق هو إهدار للطاقة لذا ، حاول التركيز على ما يمكنك التحكم فيه.

3. الإفراط في استخدام الهواتف الذكية

هل تميل أيضًا إلى التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة أو بمجرد استيقاظك؟ هذا أيضًا أحد الأسباب التي تستنزف مستويات الطاقة لديك الشاشات - من الهواتف الذكية إلى التلفزيون - تمنع إنتاج هرمونات النوم بسبب الضوء الأزرق في الأجهزة. وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوم مضطرب أو قلة النوم مما يجعلك تشعر بالتعب والكسل.

4. لا تنام جيدا

حياة العمل المجهدة يمكن أن تؤدي إلى ليالي بلا نوم، ويمكن أن يؤثر الحرمان من النوم بشكل مباشر على مستوى طاقتك في اليوم التالي. لتعزيز مستويات الطاقة لديك ، تأكد من أنك تنام جيدًا ، وإذا كنت تنام لساعات أقل في الليل ، فلا يوجد اختراق يمكنه توفير طاقتك.

5. التفكير السلبي

إذا حدث ووجدت مشاكل في كل شيء ، فهذا يعني أنك ستعاني. قال الدكتور شاه إنك لا تستنزف طاقتك فحسب ، بل تستنزف طاقة أصدقائك وأفراد عائلتك أيضًا انها ليست منتجة ، حاول أن يكون لديك نهج متفائل في الحياة. أيضًا ، تجنب أن تكون محاطًا بأشخاص سلبيين لأن حتى ذلك يمكن أن يستنزف طاقتك أيضًا.

6. نظام غذائي غير صحي

إذا كنت تشعر دائمًا بالخمول وانخفاض الطاقة، فعليك التحقق من نظامك الغذائي إذا كنت تتناول الكثير من السكر والكربوهيدرات والدهون المتحولة والأطعمة السريعة ، فأنت بذلك تتخلى عن مستويات الطاقة لديك، ادرس نظامك الغذائي وتأكد من تضمين الأطعمة الصحية الغنية بالخضروات والبروتين والدهون الصحية والفواكه الطازجة.

7. كثرة الشكوى

ليس من اللطيف على الإطلاق التواجد حول شخص يستمر في التذمر والشكوى طوال الوقت، حاول إيجاد حل لأي قضية بدلاً من المبالغة في الأمر، حاول أن تفعل شيئًا مثمرًا بدلاً من استنزاف طاقتك بالشكوى.

8. الجفاف

إذا كنت لا تشعر بأنك في أفضل حالاتك، فمن المهم التأكد من بقائك رطبًا، من ناحية أخرى، الإرهاق هو أول أعراض الجفاف ويمكن أن يكون له تأثير كبير على وظائف الدماغ ومستويات طاقة المزاج وأكثر من ذلك، ومن ناحية أخرى ، فإن شرب كمية كافية من الماء بانتظام يمكن أن يساعد في الحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

9. الإفراط في التفكير

لن يساعدك الإفراط في التفكير في الحصول على أي نتائج أفضل بدلا من ذلك ، سوف يستنزف طاقتك، لتجنب ذلك، يمكنك ممارسة اليوجا والتأمل، هذه طرق مجربة للتخلص من الإرهاق العقلي.

لكي تعيش حياة صحية، عليك أن تلتزم بروتين صحى، والروتين الصحي يعني اتباع نظام غذائي صحي ، وروتين تدريبي فعال ، وتأكد من ممارسة التأمل لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميًا للحفاظ على التوتر العقلي.