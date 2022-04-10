هل يؤدي السكري إلى التهاب في المفاصل؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

تفيد تقارير طبية بأن نصف المصابين بالسكري يعانون من التهاب المفاصل.

ويمكن للسكري غير المنضبط أن يؤدي بمرور الوقت إلى آلام المفاصل وتلف الأعصاب وأعراض أخرى.

وإذا لم يتلق المريض علاجاً فعالاً للسكري، يمكن أن يؤدي إلى انهيار الجهاز العضلي الهيكلي. ويتضمّن ذلك تلفاً في المفاصل وتقليل حركتها.

كما يسبب السكري غير المنضبط أيضاً تغيرات في الأعصاب والأوعية الدموية الصغيرة. فتحدث تشوهات اليد، مثل: متلازمة النفق الرسغي، وانكماش دوبويتران أو سحب راحتي اليدين، وسماكة جلد الأصابع.

وقد يعاني مرضى السكري أيضاً من آلام في الكتف بسبب الكتف المتجمد، أو التهاب أوتار الكفة المدورة، وهي مجموعة الأوتار التي تساعد على تثبيت الكتف وتحريكه.

والتهاب المفاصل هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين، أو مفاصل كفّ اليد، أو قسمًا من العمود الفقري، النوعان الأكثر انتشارًا من التهاب المفاصل، هما: الفـُصال العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويديّ، الوجع والتيبّس في المفاصل هي الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل.

يوجد أنواع أقل انتشارًا من التهاب المفاصل قد تكون نتيجة لمشكلات طبية أخرى تصيب أجزاءً أخرى من الجسم، مثل: مرض الذِّئبة الذي قد يصيب الكلى والرئتين والمفاصل، ومرض الصُّداف (Psoriasis) الذي هو مرض جلديّ بالأساس يؤثر أحيانًا على المفاصل أيضًا.