شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك واعرف أسباب ارتفاع وانخفاض تحليل hct فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهيماتوكريت هو نسبة الدم التي تتكون من خلايا الدم الحمراء من حيث الحجم، يتم التعبير عن الهيماتوكريت (hct) كنسبة مئوية، على سبيل المثال ، تعني نسبة الهيماتوكريت بنسبة 25٪ أن هناك 25 مليلترًا من خلايا الدم الحمراء في 100 مليلتر من الدم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب ارتفاع وانخفاض تحليل hct فى الدم، بحسب موقع " medicinenet".

كيف يتم قياس الهيماتوكريت hct؟

يتم قياس الهيماتوكريت عادةً من عينة الدم بواسطة آلة تقوم بإجراء عدة قياسات أخرى للدم في نفس الوقت.

ولا تقيس معظم هذه الأجهزة الهيماتوكريت بشكل مباشر، ولكن بدلاً من ذلك ، تحسبها بناءً على تحديد كمية الهيموجلوبين ومتوسط ​​حجم خلايا الدم الحمراء.

ويمكن أيضًا تحديد الهيماتوكريت بطريقة يدوية باستخدام جهاز طرد مركزي عندما يتم طرد أنبوب من الدم ، سيتم تعبئة الخلايا الحمراء في قاع الأنبوب يمكن بعد ذلك قياس نسبة الخلايا الحمراء إلى إجمالي حجم الدم بصريًا.

ماذا يعني انخفاض الهيماتوكريت؟

يشار إلى الشخص الذي يعاني من انخفاض الهيماتوكريت على أنه مصاب بفقر الدم هناك أسباب عديدة لفقر الدم. بعض الأسباب الأكثر شيوعًا هي

-فقدان الدم (الإصابات الرضحية والجراحة والنزيف وسرطان القولون) ،

-نقص التغذية (الحديد ، فيتامين ب 12 ، حمض الفوليك) ،

-مشاكل نخاع العظام (استبدال نخاع العظام بالسرطان ،

-أدوية العلاج الكيميائي ، والفشل الكلوي) ، و

-الهيموجلوبين غير الطبيعي (فقر الدم المنجلي).

ماذا يعني ارتفاع الهيماتوكريت؟

تمثل مستويات الهيماتوكريت الأعلى من الطبيعي ارتفاعًا غير طبيعي في عدد خلايا الدم الحمراء.

يمكن رؤية مستويات الهيماتوكريت المرتفعة في الأشخاص الذين يعيشون على ارتفاعات عالية وفي المدخنين المزمنين.

ينتج عن الجفاف نسبة عالية من الهيماتوكريت بشكل خاطئ تختفي عند استعادة توازن السوائل المناسب.

بعض الأسباب الأخرى النادرة لارتفاع الهيماتوكريت هي

-أمراض الرئة

-أورام معينة

-اضطراب في نخاع العظم يعرف باسم كثرة كرات الدم الحمراء