شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على أن نظامك الغذائى يضرك أكثر من كونه مفيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب تناول الطعام في ضغوط بعض الناس، ومن أجل خلق رفاهية زائفة لجسم مثالي، فإنهم يتجاهلون صحتهم العقلية وغيرها من المعايير الصحية المهمة مثل جودة النوم وصحة الدورة الشهرية وصحة الجلد والشعر، أهم شيء هو البدء في الاستماع إلى أجسامنا وتغيير عادات الأكل التي تجعلنا نشعر بأننا أقل من الأمثل.

في المقال التالى نتعرف على العلامات التي تظهر أن نظامك الغذائي يضر بك أكثر من المساعدة.

علامات نظامك الغذائي ضار

فيما يلي بعض الطرق التي قد يخبرك بها جسمك أن النظام الغذائي لا يناسبك وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

1. أنت مصاب بالغازات

يعتبر الانتفاخ المستمر والإمساك مؤشرًا رئيسيًا على اتباع نظام غذائي سيء إذا لاحظت أنك منتفخ وتعانى من الغازات باستمرار بعد شرب الحليب أو تناول الجبن ، فقد تكون مصابًا بعدم تحمل اللاكتوز.

كثير من الناس لديهم حساسية خفيفة تجاه منتجات الألبان ولا يدركون ذلك ، لذا تأكد من قراءة العلامات التي يرسلها جسدك إليك، لا تقع في فخ الأنظمة الغذائية العصرية عالية البروتين والوجبات الغذائية الغنية بالألياف والتي يتم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي دون توجيه من اختصاصي التغذية لأن معدتنا مع تقدمنا ​​في العمر تنتج كميات أقل من الأحماض وهضم البروتين أو الألياف الثقيلة مهمة كبيرة للأمعاء. تنظم الألياف جهازك الهضمي وتجعل كل شيء يسير بسلاسة ، لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن مع أطعمة مثل الفاصوليا والشوفان والحبوب الكاملة.

2. أنت دائمًا جائع ولديك رغبة شديدة في تناول الحلوى

إذا كنت تواجه مشكلة في الالتزام بنظامك الغذائي وتزداد الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، فمن المحتمل أن نظامك الغذائي لا يعمل من أجلك على الإطلاق. قد تشعر أنك لست منضبطًا بما يكفي لاتباع نظام غذائي أو ينتهي بك الأمر دائمًا إلى إفساد نظامك الغذائي في النهاية. إذا انتهى بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام أو الرغبة في تناول الشوكولاتة أو البسكويت بعد وجبتك ولكنك ما زلت تشعر بالخمول ، فإن خلاياك لا تزال تتضور جوعًا للحصول على الطاقة ، ولهذا السبب لا يمكنك اتباع النظام الغذائي باستمرار. "الشراهة هي طريقة جسمك للاستجابة لعدم الحصول على العناصر الغذائية التي تحتاجها - إنها استجابة كيميائية حيوية وإشارة من عقلك بأنك لا تمنحه ما يحتاجه.

3. تستغني عن مجموعات الطعام

يجب ألا يستبعد النظام الغذائي الصحي مجموعات الطعام الكاملة ، إلا لأسباب طبية (مثل عدم تحمل اللاكتوز أو مرض الاضطرابات الهضمية) كل مجموعة غذائية ضرورية لتوفير جميع الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية أي نظام غذائي يركز تمامًا على التخلص من المغذيات الكبيرة تمامًا مثل حمية الكيتو حيث تكون الكربوهيدرات محدودة للغاية ويستخدم الجسم الدهون فقط كمصدر للطاقة هو أمر خاطئ لأنه له آثار جانبية خطيرة الاعتماد على الدهون الزائدة كمصدر للطاقة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية التي يمكن أن تسبب أمراض القلب على المدى الطويل.

4. لديك تعب شديد

يمكن أن يكون للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات تأثير سلبي على الغدة الدرقية ، والتي تنظم درجة حرارة الجسم - فبطء نشاط الغدة الدرقية سيجعلك تشعر بالبرودة باستمرار بدلاً من التخلص من جميع الكربوهيدرات ، تأكد من تناول الأطعمة المعقدة التي تأتي من الحبوب الكاملة والشوفان .

النظام الغذائي الذي ينقصه البروتين والحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 12 يؤدي إلى إجهاد شديد تأكد من تناول الخضار الورقية الخضراء والعدس والبيض والحليب قليل الدسم والدجاج والمكسرات للحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12.

5. جلدك ينفجر بالحبوب والتجاعيد

حب الشباب والتجاعيد مؤشران رئيسيان للنظام الغذائي غير المتوازن. يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الغني بالحليب ومنتجات الألبان والذي يفتقر إلى فيتامين أ والدهون الأساسية والبروتين على بشرتك. يلعب فيتامين أ دورًا مهمًا في تنظيم إنتاج الريتينويد ، وقد يؤدي نقص هذه المغذيات المهمة أيضًا إلى جفاف الشعر وهشاشة الأظافر. استهلك أطعمة مثل البطاطا الحلوة والجزر والقرع الشتوي للتأكد من حصولك على مدخولك اليومي من فيتامين أ.

6. دورتك الشهرية قصيرة

إذا كان نظامك الغذائي غنيًا بمنتجات الألبان والصويا والتوفو، فمن المحتمل أنك تواجه اختلالات هرمونية إذا كان نظامك الغذائي يفتقر أيضًا إلى المعادن التي تعمل على تحسين أداء الغدة الدرقية ، فقد يؤدي ذلك إلى قصور الغدة الدرقية ، ويمكن أن تكون الدورات الشهرية غزيرة أو غائبة وتغير طريقة سيطرة الغدة النخامية على المبايض السبب يمكن أن يكون عدم وجود معادن كافية و / أو أحماض أوميغا 3 الدهنية أحد الأسباب. تأكد من تناول نظام غذائي متوازن.