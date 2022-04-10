عادات سيئة تؤثر على وظائف الكلى… ما هي؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تعد الكلى أحد أجهزة الجسم المهمة التي تساعده على التخلص من السموم، وتنتشر أمراض الكلى بشكل متزايد لدرجة تصل إلى حد الفشل الكلوى، ولهذا السبب يجب التنبه جيداً لبعض العادات السيئة التي قد تؤثر سلباً وظائفها.

لذلك، اتباع العادات السيئة في الاكل تؤثر بشكل سلبي على وظائف الكلى وتقلل من كفاءة الكلى وابرز العادات السيئة:

– تناول اطعمة غنية بالسعرات مثل الدهون والسكريات

– الاكثار من تناول المشروبات الغازية او المحليات الصناعية

– تناول الاطعمة المصنعة التي تحتوي على مقدار كبير من الصوديوم

– تناول الكثير من اللحوم اذ الاكثار من تناول البروتينات يزيد من الاحماض المؤذية للكلى

– تناول الكثير من المسكنات

كما ينصح للحفاظ على كفاءة الكلى بالنوم بشكل كاف واستهلاك المياه بصورة منتظمة وكافية خلال فترات النهار بما لا يقل عن ليترين من المياه.