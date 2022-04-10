شكرا لقرائتكم خبر عن المصابون بالأرق أكثر عرضة للإصابة بمرض السكرى.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن المصابين بالأرق قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بحسب موقع "دايلي ميل" البريطانية.

ووجد باحثو جامعة بريستول البريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من صعوبات النوم لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم.

وتشير النتائج إلى أن علاج الأرق نفسه من خلال تغيير نمط الحياة أو الأدوية يمكن أن يمنع من الإصابة بهذه الحالة.

وبحسب الدراسة فإن علاج الأرق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم يمكن مقارنته بفقدان 14 كيلوجرامًا.

وقال الباحثون إن دراستهم هي الأكثر شمولاً للإشارة إلى أن قلة النوم تؤدي بحد ذاتها إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم - ويمكن أن تلعب دورًا مباشرًا '' في الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى.

ووجدت الدراسات السابقة أن الحرمان من النوم يزيد من مقاومة الأنسولين ومستويات هرمون التوتر الكورتيزول والالتهابات في الجسم ، وكلها يمكن أن يكون لها تأثير على نسبة السكر في الدم.

وزعم الخبراء أن أولئك الذين يعانون من التعب هم أكثر عرضة لتناول المزيد من الطعام ويلجأون إلى الأطعمة السكرية، كما أن مرض السكري من النوع الثانى هو السبب الرئيسي وراء السمنة.

لتقييم ما إذا كانت أنماط النوم تلعب أي دور في مستويات السكر في الدم، جمع الباحثون بيانات عن 336999 بالغًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

وقاموا بفحص البيانات حول ما إذا كان المشاركون، ومعظمهم في الخمسينيات من العمر ، يعانون من الأرق.

وقاموا بالتحقيق في معلومات حول مقدار النوم الذي حصلوا عليه كل ليلة، ومدى التعب الذي شعروا به خلال النهار ، وعادات القيلولة ، وما إذا كانوا في الصباح أو المساء.

كما تم قياس متوسط ​​مستويات السكر في الدم لدى المشاركين.

أولئك الذين قالوا إنهم عادة يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين (28 % من المجموعة) لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم من أولئك الذين قالوا إنهم واجهوا هذه المشكلات '' أبدًا '' أو `` نادرًا '' أو `` أحيانًا '' ، وهي عملية حسابية أظهر تحليل البيانات.

ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن السمات الأخرى - مدة النوم ، والنعاس أثناء النهار ، والقيلولة ، والوقت الذي كانوا فيه أكثر نشاطًا - كان لها أي تأثير.

قال الفريق إن النتائج يمكن أن تحسن فهم كيفية تأثير اضطراب النوم على خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

واقترحت الدراسة أيضًا أن أسلوب الحياة والتدخلات الدوائية التي تعمل على تحسين الأرق قد تساعد في الوقاية من مرض السكري أو علاجه.

يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من الأرق الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الأوقات كل يوم ، وتجنب تناول وجبة كبيرة في وقت متأخر من الليل وممارسة الرياضة بانتظام خلال النهار.

إذا لم تنجح التغييرات في نمط الحياة، فإن علاجات الأرق الحالية تشمل العلاج السلوكي المعرفي ، وهو علاج بالكلام يهدف إلى تغيير الأفكار والسلوكيات التي تمنع الشخص من النوم.

إذا لم يكن ذلك فعالا ، فعادة ما يتم إعطاء المرضى دورة قصيرة المدى من الأقراص المنومة أو الحبوب التي تحتوي على هرمون الميلاتونين ، والذي يحدث بشكل طبيعي في الجسم ويساعد على التحكم في أنماط النوم.

قال الفريق إن الدراسات المستقبلية يجب أن تدرس كيفية تأثير كل من هذه العلاجات على مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وغير المصابين به.

وقالوا إن هذا يمكن أن يؤسس "علاجات جديدة محتملة" للوقاية من الحالة وعلاجها.

قال جيمس ليو ، الباحث في كلية بريستول الطبية ومؤلف الدراسة: `` قدرنا أن علاج الأرق الفعال يمكن أن يؤدي إلى خفض الجلوكوز بشكل أكبر من التدخل المكافئ، مما يقلل من وزن الجسم بمقدار 14 كيلوجرامًا في الشخص متوسط ​​الطول.

وقالت الدكتورة فاي رايلي ، مديرة الاتصالات البحثية في مؤسسة السكري بالمملكة المتحدة ، التي مولت الدراسة: `` نعلم من الأبحاث السابقة أن هناك صلة بين النوم وخطر إصابة الشخص بالنوع الثاني من داء السكري لكن لم يكن واضحًا أيهما يأتي أولاً ، النوم السئ أو ارتفاع نسبة السكر في الدم ، أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى تلعب دورًا."