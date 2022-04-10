احتباس الماء في الجسم وطرق التخلص منه

بيروت - نادين محمد - الماء مهم للغاية لصحة جيدة. ولكن هل تعلمي أن جسمكِ يمكنه الاحتفاظ بالمياه الزائدة ، مما يؤدي إلى تورم المفاصل ، وانتفاخ الوجه ، مما يمنحكِ وزن زائف.

يعتبر الوزن الزائد للماء او احتباس الماء علامة على عادات الأكل السيئة مثل زيادة الالتهابات وأمراض الكلى وعدم التوازن الهرموني أثناء الحمل و في الدورة الشهرية. ومع ذلك ، يمكنكِ التخلص من وزن الماء والبدء في حرق الدهون.

فيما يلي 5 طرق للتخلص من الماء الزائد في الجسم:

1. استهلاك كمية أقل من الملح



استهلاك كميات كبيرة من الملح يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم. الكمية الموصى بها من الملح هي 1500 ملغ يوميًا ، ويجب ألا تتجاوز 2000 ملغ يوميًا. ومع ذلك ، بالنظر إلى أساليب التغذية الرائجة، فإننا نستهلك كمية أكبر من الملح مقارنة بالمسموح.

يسبب الملح الزائد في تجميع الماء في الخلايا مما يسبب انتفاخ الجسم وتغير وزيادة الوزن على الميزان حتى مع الالتزام بالحمية.

2.الرياضة



يقل احتباس الماء في الأطراف إذا كنتِ تمارسين الرياضة بانتظام. يمكنكِ ممارسة رياضيات خفيفة مثل المشي والجري والسباحة والرقص و وتدريب القوة بشكل منتظم من 3-5 أيام في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

3. التوقف عن تناول الأغذية المصنعة



الأطعمة المصنعة مثل السلامي والسجق والأطعمة المجمدة، غنية عمومًا بالصوديوم والمواد الحافظة والمضافات الكيميائية. لن يؤدي ذلك فقط إلى احتفاظ جسمكِ بالماء لكنه يزيد الوزن فعلياً، كما يزيد فرصة الإصابة بالإمساك و اضطراب المعدة.

4. اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات



الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات هي الأفضل لفقدان وزن الماء بسرعة. تجذب جزيئات الكربوهيدرات الماء ، مما يؤدي إلى احتباس الماء. علاوة على ذلك ، يتم تحويل الكربوهيدرات إلى سكر في الجسم ، مما يجعل الجسم يكتسب الدهون إذا لم تُستهلك في شكل طاقة. لذلك، اتبعي نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للتخلص من احتباس الماء ومنع زيادة الوزن.

5. تناول كمية كافية من البروتين قليل الدهون



تعد مصادر البروتين الخالي من الدسم مثل السمك وصدر الدجاج والديك الرومي والفطر والعدس، أحد طرق التخلص من احتباس الماء. يساعد البروتين في التخلص من الدهون وبناء العضلات، والتي لا تسمح بتراكم الماء الزائد.