شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن هشاشة العظام وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدمنا ​​في العمريمكن أن تضعف عظامنا وتصبح هشة مما يجعلها أكثر عرضة للكسور، تبدأ التغييرات عادةً بعد سن الخمسين بحالة تعرف باسم قلة العظام ، وهي ترقق العظام، يمكن أن يتطور فقدان العظام غالبًا بدون أعراض أو ألم ، ولكن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

ما هو فقدان العظام؟

يحدث فقدان العظام، المعروف باسم هشاشة العظام، عندما يتم التخلص من رواسبنا المعدنية من التوازن، فالكالسيوم والفوسفور هما المكونان الأساسيان للعظام، وعندما يفشل الجسم في استبدال تنضب كمية هذه المعادن يوميًا ، وغيابها يترك بنية مجوفة داخل مصفوفة العظام .

ما الذى يسبب فقدان العظام؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام ، والتي تشمل: تاريخ العائلة ، والعرق ، والجنس ، وما بعد انقطاع الطمث، يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية فقدان العظام ، مثل أمراض الغدة الدرقية ، وفرط نشاط الغدة الكظرية ، وفرط نشاط الغدة الكظرية ، انخفاض تناول الكالسيوم واضطرابات الأكل الأخرى ، ومرض الأمعاء الالتهابي ، وأمراض الكلى أو الكبد ، والورم النخاعي المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن أن يؤدي تناول الأدوية أيضًا إلى فقدان العظام.

هل يمكن أن تؤدي اختيارات نمط الحياة السيئة إلى فقدان العظام؟

يساهم نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة والإفراط في التدخين في زيادة فقدان العظام، وقد لا تظهر أي علامات لفقدان العظام حتى وقت متأخر ، ولكن يمكن أن تشمل بعض العلامات انحسار خطوط اللثة وفقدان الطول والتشنجات وآلام العظام والتغيير في الموقف وكسور العظام ، ويحدث بعضها كجزء طبيعي من الشيخوخة.

ما هى علامات فقدان العظام؟

قد لا يكون لديك دائمًا علامات أو أعراض ، ولكن قد يتضمن بعضها ما يشبه آلام العظام ، أو أنك تفقد الطول (فقدان العظام في العمود الفقري) ، أو الانحناء، المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام هم أكثر عرضة للإصابة بكسور عظام متكررة.

كيف يمكن منع فقدان العظام؟

يمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال التثقيف باتباع نظام غذائي جيد من فيتامين (د) والكالسيوم ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وعدم التدخين .