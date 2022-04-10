شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك صحى فى رمضان.. فوائد البطاطس البيوريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطس واحدة من الأكلات التي يفضلها الكثيرون سواء الأطفال أو الكبار ويمكن اعدادها بطرق مختلفة ومنها البطاطس المحمرة والبيوريه والبطاطس في الفرن، ولكن تعتبر البطاطس البيوريه هي أنسب طريقة لتناولها في وجبة السحور في رمضان، لأنها خفيفة على المعدة وفى نفس الوقت تسبب الشعور بالشبع.

وحسب ما ذكره موقع healthyeating تفيد البطاطس المهروسة صحتك لأنها توفر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، كما يغذي البوتاسيوم أعصابك وعضلاتك ويساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما يساعد استهلاك البوتاسيوم أيضًا على خفض ضغط الدم وتقليل حساسية الجسم للملح ، لذلك قد تفيد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم بشكل خاص أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

كما أن تناول البطاطس المهروسة يعزز تناول فيتامين ب 6 أو البيريدوكسين ويساعد فيتامين ب 6 في دعم عملية التمثيل الغذائي لديك فهو ينشط أكثر من 100 إنزيم ، بما في ذلك البروتينات المشاركة في التمثيل الغذائي للبروتينات والدهون والكربوهيدرات، كما أنه ينظم جهاز المناعة لديك للمساعدة في الحفاظ على صحتك ويساعدك على إنتاج الناقلات العصبية وهي مجموعة من المواد الكيميائية التي يحتاجها جهازك العصبي ليعمل.

ولإعداد البطاطس المهروسة الصحية في وجبة السحور ينصح بتجنب الحليب الدسم وتجنب الزبدة لصنع البطاطس المهروسة وبدلاً من ذلك جرب استخدام الحليب الخالي من الدسم .