شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تجعلك تشعر بضيق فى التنفس بعد الأكل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض الأشخاص من ضيق في التنفس أو أزيز بعد تناول الطعام، هناك عدد غير قليل من الأسباب وراء حدوث ذلك، فيمكن أن يحدث ضيق في التنفس إذا تم استنشاق الطعام عن طريق الخطأ في الجهاز التنفسي، وأن يكون مرتبطًا بمشاكل طبية موجودة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن، ووكذلك أحد أعراض تفاعل حساسية شديد تجاه الطعام يسمى الحساسية المفرطة، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

أسباب ضيق التنفس بعد الأكلالحساسية المفرطة

الحساسية المفرطة: هي رد فعل تحسسي شديد، قد يكون ضيق التنفس بعد الأكل هو العَرَض الأول، يمكن أن يحدث في غضون دقائق بعد تناول شيء لديك حساسية منه، يعتبر المحار والحليب والبيض والفول السوداني وجوز الشجر من بين الأطعمة الأكثر شيوعًا التي تسبب الحساسية.

حرقة المعدة

قد يشعر الأشخاص المصابون بحرقة المعدة بضيق في التنفس أو يبدأون في التنفس أثناء الوجبة أو بعدها، يحدث هذا بسبب ارتفاع حمض المعدة إلى الحلق، قد يأتي الشعور بالحرقان الشديد بعد الأكل مصحوبًا بأزيز أو صعوبة في التنفس.

يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تقليل نوبات حرقة المعدة، وتشمل فقدان الوزن وعدم التدخين، قد ترغب أيضًا في الحد من تعرضك للأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى حرقة المعدة ، مثل الأطعمة المقلية أو الحارة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة تقدمية ولا رجعة فيها في الرئتين، يعد التدخين أو التعرض للتدخين سببًا رئيسيًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

قد يشعر الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن بضيق في التنفس بعد تناول الطعام لأن الوجبات الكبيرة تشغل مساحة كبيرة في منطقة الصدر والمعدة، هذا يضغط على الرئتين والحجاب الحاجز ، وهي العضلة القوية التي تفصل أعضاء صدرك عن بطنك وتساعد على التنفس.

فتق الحجاب الحاجز

فتق حجاب هي حالة يندفع فيها جزء من المعدة لأعلى فوق الحجاب الحاجز، تتشابه الأعراض ، بما في ذلك حرقة المعدة ، مع الأعراض المصاحبة لارتجاع المريء، يمكن أن تساهم الحالة في ضيق التنفس بعد الأكل.