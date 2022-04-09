ابتعد عن هذه الأطعمة.. قد تشعرك بالخمول

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

عند تناول أصناف معينة من الطعام يزداد شعورنا بالخمول وقلة الحركة، وبحسب موقع “eatthis “، إليكم أبرز وأهم الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الشعور بالخمول بعد تناولها، ومنها:

-المشروبات الغازية، هذا النوع من المشروبات يتسبب ارتفاعا فوريا في مستويات السكر بالدم، ويتبعها انخفاض سريع، وهذا الأمر يتسبب في شعورك بالخمول بسبب الارتفاع والانخفاض المفاجئ.

-السكريات والحلويات، يعد الاستهلاك العالي للسكر يحد من إفراز المخ لمادة كيميائية تزيد من شعورك باليقظة، ولذا يشعر الشخص بالرغبة الملحة في النوم والخمول.

-الحبوب المكررة، أي الخبز والمعكرونة والأرز، وهذه الأطعمة تساهم بشكل ملحوظ في انخفاض مستويات الطاقة، ولذا تزيد من شعورك بالخمول.

-الأطعمة المقلية، هذا النوع من الأطعمة له مذاق خاص، ولكن تناوله يتسبب بشكل ملحوظ في الخمول بسبب زيادة الدهون والأملاح بها.

وقدم التقرير، بعض الأطعمة الصحية التي تزيد من شعورك بالسعادة والنشاط والحيوية، ومنها:

-نصح التقرير بتناول الماء فهي تساعد على تنشيط خلايا الجسم.

-طبق السلطة الخضراء يعد من أهم الحيل الغذائية التي لا غني عنها، لأنها تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.