النترات.. في أي أطعمة نجده وما أبرز منافعه ومخاطره؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 07:16 مساءً - توجد النترات في بعض المواد الكيميائية مثل نترات السوديوم ونترات البوتاسيوم، والتي تستخدم كمواد حافظة لمنع نمو البكتيريا المؤذية في بعض الأطعمة كلحم الخنزير واللحوم المعالَجة.

كذلك يوجد النترات طبيعيا في بعض النباتات، ولديه منافع صحية تنعكس على صحة القلب. وتمتص الأمعاء النترات، وتصرف معظم الكميات في البول. كما تلعب الغدد اللعابية دورا هاما في اعادة امتصاص النترات من الجسم. وهناك بكتيريا في الفم تحول النيترات الى نيتريت، الذي تمتصه المعدة والأمعاء الدقيقة، ويوزّع الى باقي أعضاء الجسم.

وسنستعرض في هذا المقال أهم الأطعمة التي تحتوي مادة النترات، وكيف يؤثر على الصحة العامة.

اين نجد النترات؟

يوجد النترات طبيعيا في بعض الخضار. كذلك يضاف الى المأكولات المعالجة لتعزيز الطعم والحفاظ على اللون.

هناك بعض النباتات التي تحتوي كميات عالية من النيترات، من بينها:

-الخضار الورقية كالخس والسبانخ

-الشمندر

-الجزر

-الكرافس

-الفجل

وتحتوي الخضار الورقية على المستويات الأكبر من النيترات.

الأطعمة المعالَجة

هناك مستويات عالية من النيترات المضاف الى عدد من اللحوم المعالجة. وهذه المواد المضافة تؤدي أدوارا متعددة، بما فيها حفظ الطعام، اضفاء مذاق مالح، وفي بعض الحالات المحافظة على اللون. ومن انواع هذه اللحوم:

-لحم الخنزير

-لحم البقر والحبش

-منتجات الدجاجات المعلّبة

-هوت دوغز

-السجق

المياه

يوجد النترات ايضا في مياه الشرب.والنترات لا شكل لها ولا طعم ولا رائحة.

منافع النيترات

النترات الموجود بشكل طبيعي في الخضار قد يساعد من خلال تأثير أكسيد النتريك، الأوعية الدموية على الاسترخاء والفتح. واكسيد النتريك يلعب دورا في صحة القلب من خلال تحسين ضغط الدم،وظائف القلب، والأداء الرياضي.

وفي دراسة أجريت عام ٢٠٢١ على اشخاص رصدوا استهلاكهم الغذائي. تبيّن أن تناول كوب من الخضار الغنية بالنترات في اليوم ارتبط بتقليل مخاطر الامراض القلبية. كما اشارت الدراسة الى ان الأشخاص الذين يستهلكون كميات معتدلة الى مرتفعة من الخضار التي تحتوي على النترات أظهروا المنافع التالية:

– انخفاض خطر الاصابة بفشل القلب بنسبة ١٥ بالمئة.

-انخفاض خطر الاصابة بأمراض القلب بنسبة ١٢ بالمئة

-تقليل احتمال الاصابة بسكتة دماغية بنسبة ١٧ بالمئة.

كما أنّ النظم الغذائية الغنية بالنترات تحسّن قدرة التحمل والقوة لدى الرياضيين. كما انها مفيدة للأشخاص الذين يرفعون الاوزان من خلال تقوية صحة العظام، وبناء العضلات وتحسين الاداء الرياضي بشكل عام.

مخاطر النترات

على عكس النترات الموجود طبيعيا في الخضار، قد يؤدي النترات المضاف الى بعض الأطعمة للحفاظ عليها الى أمراض صحية معينة،مع العلم ان هذه المخاطر قد تكون مخففة من خلال تناول النترات الطبيعي.

والحالات الصحية المرتبطة مع مستويات عالية من استهلاك النترات هي:

ارتفاع ضغط الدم

اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المعالَجة، يمكنه ان يؤثر سلبا على ضغط الدم، ما يؤدي الى امراض في القلب.

سرطان القولون

تناول اللحوم، مع النترات المضاف، التي تطهى على درجات حرارة عالية يزيد احتمال الاصابة بسرطان القولون.



سرطان المعدة

ترتبط الكميات المعتدلة والمرتفعة من مادة النترات مع ارتفاع خطر الاصابة بسرطان المعدة، ولا تزال الابحاث جارية في سبيل الوصول الى فهم أعمق لهذا الارتباط.