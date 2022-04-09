هل الخيار خضار أم فاكهة؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بالنسبة للجزء الأكبر، إذا كان شيء ما من قسم المنتجات مالحاً ، فهناك رهان آمن على أنه نباتي، وإذا كان شيء ما حلواً ، فمن المرجح أنه فاكهة، ولكن بين الحين والآخر، هناك طعام يلقي بالأشياء في حلقة، مثال على ذلك: الأفوكادو والطماطم، من الواضح أن كلاهما من الأطعمة اللذيذة، لكنهما أيضاً فواكه من الناحية الفنية.

الطعام الآخر المطروح للنقاش هو الخيار، غالباً ما يُشار إليها على أنها خضروات، وليست فاكهة، ولكن ما هي حقاً؟ هنا يحسم أخصائيو التغذية المسجلين النقاش مرة واحدة وإلى الأبد.

الفرق بين الفاكهة والخضروات – وأين يقع الخيار ؟

قبل وضع القانون حول ماهية الخيار بالضبط، من المفيد معرفة الفرق بين الفاكهة والخضروات، لأنه من الواضح أنه ليس واضحاً كما تعتقد، “الخضروات هي الأجزاء الصالحة للأكل من النبات التي يمكن أن تشمل الأوراق والجذور والسيقان والبصل والزهور.

وتقول إيلينا بارافانتس هارجيت، أخصائية تغذية مسجلة متخصصة في حمية البحر الأبيض المتوسط ​​ومؤلفة كتاب طهي حمية البحر الأبيض المتوسط ​​للمبتدئين : “الفاكهة هي المبايض الناضجة للنبات المزهر فقط” .

تقدم أخصائية التغذية المسجلة “Erin Palinski-Wade، RD” تعريفاً مشابهاً لكل منها، “تعتبر الخضروات جزءاً من النبات، مثل الجذر أو الساق أو الأوراق بينما تتطور الثمار من زهرة النبات وغالباً ما تحتوي على البذور”.

كما تقول، مع وضع هذا في الاعتبار، يقول أخصائيو التغذية أن الخيار تقنياً فاكهة نعم، هذا صحيح، “نظراً لأن الخيار ينمو من زهرة نبات الخيار وبه بذور، فإنهم يعتبرون في الواقع ثمرة، ” يقول “Palinski-Wade”.

تتفق “Paravantes-Hargitt” على الرغم من أنها تقول أنه من حيث الطهي، يشار إلى الخيار على أنه خضروات، بمعنى آخر أنت لا ترتكب خطأً في تناول الطعام إذا كنت تسميه نباتياً.

ما هي الفوائد الصحية للخيار؟

في حين أن الخيار قد يكون محيراً ، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعلك تضيفه إلى نظامك الغذائي، تقول بارافانتس-هارجيت أن إحدى فوائد الخيار هي أنها فائقة الترطيب، في الواقع، الخضار، الفاكهة، عبارة عن 96 في المائة من الماء .

يحتوي الخيار أيضاً على كمية صغيرة من الألياف وهذه اللكمة الثنائية تجعلها مفيدة لصحة الأمعاء لأن كلاً من الألياف والماء يساعدان في تحريك الأشياء على طول الجهاز الهضمي ويساعدان في منع الإمساك .

يقول “Palinski-Wade” أن الخيار يعد أيضاً مصدراً جيداً للبوتاسيوم حيث يحتوي على 442 ملليجرام لكل خيار، وهو أمر مهم لصحة العظام وكذلك تخثر الدم، وتقول بارافانتس هارجيت أن خياراً آخر من المغذيات يحتوي على بيتا كاروتين، وهو عنصر مهم لصحة العين .

وتقول: “يحتوي الخيار أيضاً على فيتامين ج “مهم لصحة المناعة” والمغنيسيوم “مفتاح لدعم وظيفة العضلات والأعصاب” و يحتوي كل خيار على 8 ملليجرام من فيتامين سي و 39 ملليجرام من المغنيسيوم .

يقول أخصائيو التغذية أنه لا يوجد نقص في طرق إضافة الخيار إلى الوجبات، كطريقة لجني هذه الفوائد العديدة، كخبير في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​ومطور للوصفات، تطبخ بارافانتس هارجيت معهم كثيراً، سواء كان ذلك عن طريق صنع سلطة بسيطة عن طريق مزجها مع الطماطم “فاكهة أخرى” وزيت الزيتون وجبن الفيتا والنعناع أو في وعاء حبوب مع الحمص.

كما تقول إنهم يصنعون مقبلات رائعة، ببساطة مقطعة إلى أصابع ومتبلة بالملح والخل، “يمكنك أيضاً استخدام الخيار كقاعدة للمقبلات بدلاً من الخبز، على سبيل المثال، استخدم شرائح سميكة من الخيار وضع عليها بعض سمك السلمون المدخن أو التونة أو الجبن للحصول على مقبلات لذيذة وخفيفة.

تقول “Palinski-Wade” إنها تحب إضافة الخيار إلى السلطات والعصائر والشوربة والعصير الأخضر، “يمكنك أيضاً إضافة شرائح الخيار إلى الماء للحصول على مشروب منعش ومرطب” ، كما تقول من الواضح أنه لا يوجد نقاش حول تنوع الخيار.

مع الجدل الدائر حول ما إذا كان الخيار عبارة عن خضروات أو فاكهة، يمكننا الانتقال إلى أمور أكثر إلحاحاً، مثل ما إذا كانت زبدة اللوز في الواقع أكثر صحة من زبدة الفول السوداني وتستحق ثمنها الأغلى.